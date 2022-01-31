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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تربح 4.6 مليار جنيه بختام تعاملات الإثنين 31 يناير

البورصة المصرية-
البورصة المصرية- صورة أرشيفية

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم، الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 4.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 741.851 مليار جنيه.


وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.29%، ليغلق عند مستوى 11490 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 1997 نقطة.

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زاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 13641 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 4536 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 2118 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 3123 نقطة.
 

البورصة المصرية مشتريات المستثمرين الأسهم القيادية رأس المال السوقي مؤشر الشركات الصغيرة

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