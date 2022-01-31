وزنه 200 كجم.. أول مصحف مكتوب بـ "الخيط الذهبي" في معرض الكتاب| فيديو

رصدت عدسة "صدي البلد"، أول مصحف مكتوب بالخيط.



وقال "ماهر حمدي" خطاط سوري، إنه أول مرة يشارك في معرض الكتاب بالقاهرة، لكنه شارك في الكثير من المعارض لعرض أعماله.



وأوضح "حمدي"، إنه عمل علي أول مصحف بالعالم مكتوب بخيط "القصب الذهبي" وهو الاسم الذي يطلقونه عليه في سوريا، وهو خيط بلمعة الذهب.



وأضاف "ماهر حمدي"، إنه قام بالتخطيط لهذا المصحف طوال 12 عام، حتي يقوم برسم كلماته وتجميعه وتشكيله حتي يكون مدقق، وجاءته هذه الفكرة لأنها جديدة.



واختتم أن هذا المصحف وزنه 200 كيلو جرام، ويتضمن أيضا كتابة كل أحاديث الرسول بنفس الطريقة.