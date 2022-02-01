الأعلى للجامعات: أكثر من 900 مكان شاغر بكليات الطب بالجامعات الخاصة والأهلية

يترقب الطلاب، فتح المجلس الأعلى للجامعات الخاصة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، والذي سينطلق يوم السبت المقبل 5 فبراير المقبل.



وفي سياق متصل قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إن هناك عدد من الأماكن الشاغرة يتخطى الـ 19 ألفا بالكليات المختلفة في الجامعات الخاصة، مشيرا إلى أن هناك 982 مكانا بكليات الطب بالإضافة إلى أن عدد الأماكن الشاغرة بكليات الصيدلة 2991، بينما الهندسة 5007.

وأضاف انه يُسمح للطلاب الناجحين من حاملي الشهادات المصرية (الثانوية العامة-الفنية- الأزهرية) بالدخول علي منصة القبول الإلكتروني بمجلس الجامعات الخاصة والأهلية (cpnu-admission.edu.eg) ويقوم الطالب بتسجيل البيانات المطلوبة على مسئوليته الخاصة.

واستكمل : "بينما تظهر للطالب استمارة قبول إلكترونية يُسمح له بتسجيل 25 رغبة، ويظل النظام مفتوحًا لمدة 3 أيام يستطيع خلالها الطالب تغيير وتعديل رغباته كما يريد، وبعد انتهاء هذه المدة يرفض النظام أي تغيير في الرغبات، ويتم تجميع رغبات الطلاب، ويقوم النظام آليًّا بتوزيع الطلاب على الكليات في فترة أقصاها 48 ساعة، وتظهر للطالب على بريده الإلكتروني استمارة قبول محدد بها اسم الكلية التي تم توزيعه عليها، ويتم إخطار الجامعات بقوائم الطلاب في مختلف كليات الجامعة".