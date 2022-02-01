أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 1 فبراير 2022

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 1 فبراير 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري:

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 1 فبراير 2022

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:

سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.

كما سجل اليورو للشراء 17.4214 جنيه، والبيع 17.5737 جنيه.

الجنيه الإسترليني للشراء 20.9388 جنيه، والبيع 21.1231 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ للشراء 12.2407 جنيه، والبيع 12.3626 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ للشراء 2.3406 جنيه، والبيع 2.3609 جنيه.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم

الكرون النرويجي للشراء 1.7369 جنيه، والبيع 1.7594 جنيه.

الكرونا السويدية للشراء 1.6577 جنيه، والبيع 1.6722 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ للشراء 16.7847 جنيه، والبيع 16.9229 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 13.5306 جنيه، والبيع 13.6608 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء 10.9292 جنيه، والبيع 11.0448 جنيه.

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري:

سجل الدينار الكويتي للشراء 49.6666 جنيه و 51.9815 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 4.1825 جنيه و 4.1955 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم

سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 4.2645 جنيه و 4.2854 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 40.4134 جنيه 41.7573 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 39.6954 جنيه و 40.8863 جنيه للبيع.

وسجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 4.0103 جنيه و 4.3218 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 21.7524 جنيه و 22.2316 جنيه للبيع.

