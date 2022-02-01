أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 1 فبراير 2022

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 1 فبراير 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري:
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 1 فبراير 2022
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:
سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.
كما سجل اليورو للشراء 17.4214 جنيه، والبيع 17.5737 جنيه.
الجنيه الإسترليني للشراء 20.9388 جنيه، والبيع 21.1231 جنيه.
الدولار الكندي للشراء 12.2407 جنيه، والبيع 12.3626 جنيه.
الكرون الدنماركي للشراء 2.3406 جنيه، والبيع 2.3609 جنيه.
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم
الكرون النرويجي للشراء 1.7369 جنيه، والبيع 1.7594 جنيه.
الكرونا السويدية للشراء 1.6577 جنيه، والبيع 1.6722 جنيه.
الفرنك السويسري للشراء 16.7847 جنيه، والبيع 16.9229 جنيه.
الين اليابانى للشراء 13.5306 جنيه، والبيع 13.6608 جنيه.
الدولار الأسترالى للشراء 10.9292 جنيه، والبيع 11.0448 جنيه.
أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري:
سجل الدينار الكويتي للشراء 49.6666 جنيه و 51.9815 جنيه للبيع.
وسجل الريال السعودي للشراء 4.1825 جنيه و 4.1955 جنيه للبيع.
أسعار صرف العملات العربية اليوم
سجل الدرهم الإماراتي للشراء 4.2645 جنيه و 4.2854 جنيه للبيع.
وسجل الدينار البحريني للشراء 40.4134 جنيه 41.7573 جنيه للبيع.
وسجل الريال العماني للشراء 39.6954 جنيه و 40.8863 جنيه للبيع.
وسجل الريال القطري للشراء 4.0103 جنيه و 4.3218 جنيه للبيع.
وسجل الدينار الأردني للشراء 21.7524 جنيه و 22.2316 جنيه للبيع.