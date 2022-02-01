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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شاهد.. صيد في الجليد ضمن أكبر مسابقة خيرية في العالم

صيد في الجليد ضمن
صيد في الجليد ضمن أكبر مسابقة خيرية في العالم

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، صيد في الجليد ضمن أكبر مسابقة خيرية في العالم.

ووفقا للتقرير، يشارك ما يقرب من 10000 صياد من جميع أنحاء الولايات المتحدة في أكبر مسابقة صيد خيرية في الجليد في العالم، في ولاية مينيسوتا، حيث قالت شينا زيجلر، منسقة قسم التسويق في المسابقة: "الجانب الخيري بالإضافة إلى قيمة الجائزة البالغة 200 ألف دولار (179 يورو)، هو ما يجعل الناس يأتون".

 الحدث الخيري السنوي ينظمه متطوعون أمريكيون، وقد تمكنت التظاهرة من جمع حوالي 4 ملايين دولار على مر السنين وزعت على 67 جمعية خيرية.

صيد في الجليد مسابقة خيرية أكبر مسابقة خيرية الولايات المتحدة الحدث الخيري السنوي

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