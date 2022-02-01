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أخبار البلد

وزيرة الهجرة تلتقي إمام الجمعية المصرية بملبورن الأسترالية الحائز على جائزة التعددية الثقافية

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الشيخ علاء الزقم، إمام الجمعية المصرية بمدينة ملبورن في أستراليا وعضو المجلس الإسلامي بولاية فيكتوريا الأسترالية، لبحث سبل التعاون في إطار البرامج والملتقيات التي تنظمها الوزارة لأبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج، وذلك بحضور السفير محمد خيرت مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي.

وفي مستهل اللقاء، هنأت السفيرة نبيلة مكرم الشيخ علاء الزقم بحصوله على جائزة رئيس الوزراء الأسترالي للتعددية الثقافية، معربة عن فخرها به لرفعة اسم بلده ومثمنة دوره المؤثر في المجتمع الأسترالي فيما يتعلق بترسيخ قيم الوحدة والمواطنة والتسامح والتعايش وقبول الآخر.

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كما قالت وزيرة الهجرة إنها تتطلع لخلق مزيد من جسور التواصل مع الشباب المصري في أستراليا في إطار ملتقيات أبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج، حتى يشاهدوا بأنفسهم ما يجري في مصر في عهد الجمهورية الجديدة ويفخروا بوطنهم الذي أصبح يمضي قدما نحو النهوض ليصبح بين مصاف الدول الكبرى.

من جانبه، رحب السفير محمد خيرت بالشيخ علاء الزقم، وقدم له التهنئة على الجائزة التي تشكل فخرًا لكل مصري بسبب دوره الفاعل في إرساء قيم المحبة والسلام وسط مجتمع متعدد الثقافات، ثم استعرض دور الوزارة في عدد من الملفات وتضافر جهودها في المبادرات الرئاسية الوطنية وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة" لتنمية وتطوير الريف المصري والمناطق الأكثر احتياجًا.

من جهته، أعرب الشيخ علاء الزقم عن تقديره وإعزازه لما تقوم به وزيرة الهجرة من جهود لرعاية مصالح الجاليات المصرية حول العالم، ودورها القوي والملموس في ربط شباب مصر بالخارج بوطنهم الأم من خلال ملتقيات لأبناء الجيلين الثاني والثالث للمصريين المهاجرين، خاصة فيما يتعلق بتوعية الشباب المصري في الدول الغربية من مخاطر التطرف والتشدد.

كما عبر الزقم عن امتنانه وإعجابه بالبرامج التي تنظمها الوزارة لهؤلاء الشباب بما تشمله من رحلات ولقاءات ثرية مع شخصيات وقيادات مهمة بالدولة المصرية، وزيارات مكثفة لمشيخة الأزهر الشريف ومرصد الفتاوى التابع له، معربا عن تطلعه إلى تعاون الوزارة مع الجمعية في الإمداد ببعض الكتب المترجمة للإنجليزية المتخصصة في فقه الأقليات ومكافحة التطرف، ومؤكدا أيضا على أهمية المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" في مواجهة طمس الهوية الوطنية وترسيخ ضرورة الحفاظ على التحدث باللغة العربية واللهجة المصرية.

وفي ختام اللقاء، اتفقت وزيرة الهجرة مع الشيخ علاء الزقم على تنظيم زيارة إلى مصر لعدد من الشباب المصريين المقيمين في أستراليا بصحبة الشيخ علاء الزقم، من أجل إطلاع هؤلاء الشباب على ما يجري في الدولة المصرية من تنمية وتقدم في كل القطاعات، وكذلك من أجل لقاء عدد من المسئولين والنقاش معهم، في إطار ما يحتاجونه هؤلاء الشباب من تواصل مستمر مع وطنهم وتوعيتهم من الأفكار المتطرفة وتفنيد أي مزاعم أو صور مغلوطة قد تكون متداولة عن مصر بالخارج، لافتة سيادتها إلى الإعداد لعقد لقاء مع هؤلاء الشباب عبر تطبيق "زووم" تمهيدًا لهذه الزيارة.

السفيرة نبيلة إمام الجمعية المصرية المجتمع الأسترالي نبيلة مكرم السفير محمد خيرت الهجرة

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