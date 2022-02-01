الأرصاد: طقس اليوم والغد يشهد استقرارا.. وتحذير من الخميس والجمعة|شاهد

كشفت منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيشة الأرصاد الجوية ، عن حالة الطقس ، اليوم ، الثلاثاء ، بالقاهرة الكبرى وباقي المحافظات ، موضحة أن طقس اليوم والغد سيشهد استقرارا في الأحوال الجوية ، وعودة لدرجات الحرارة الطبيعية في هذا الوقت من العام مع زيادة فترات سطوع الشمس .

وأوضحت الدكتورة منار غانم ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباحنا مصري " ، والمذاع على فضائية " المصرية " ، أن الطقس خلال فترة النهار يكون مائلا للبرودة ، معتدلا على السواحل الشمالية ، والقاهرة الكبرى ، ومحافظات شمال الصعيد ، ودافيء على جنوب الصعيد .

وتابعت " غانم " ، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل ، اليوم ، 18 درجة مئوية ، ويستمر الطقس شديد البرودة في الساعات المتأخرة من الليل ، و الساعات المبكرة من النهار ، وتصل لحد الصقيع في مناطق من وسط سيناء .

وأردفت " غانم " ، أن فرص سقوط الأمطار لليوم تنعدم على معظم مناطق الجمهورية ، متابعة : "يومي الخميس والجمعة القادمين يشهدان حالة من التقلبات الجوية مجددا وحالة عدم استقرار " .

وحذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية من طقس اليوم الثلاثاء، الموافق 1 فبراير 2022، خاصة في الليل الذي يشهد طقسًا شديد البرودة على كافة الأنحاء، ويصل إلى حد الصقيع في وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتشهد حالة الطقس اليوم أجواء مائلة للبرودة في النهار على مدن القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ويبدو معتدلًا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.