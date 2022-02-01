عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد: طقس اليوم والغد يشهد استقرارا.. وتحذير من الخميس والجمعة|شاهد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشفت منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيشة الأرصاد الجوية ، عن حالة الطقس ، اليوم ، الثلاثاء ، بالقاهرة الكبرى وباقي المحافظات ، موضحة أن طقس اليوم والغد سيشهد استقرارا في الأحوال الجوية ، وعودة لدرجات الحرارة الطبيعية في هذا الوقت من العام مع زيادة فترات سطوع الشمس .

وأوضحت الدكتورة منار غانم ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباحنا مصري " ، والمذاع على فضائية " المصرية " ، أن الطقس خلال فترة النهار يكون مائلا للبرودة ، معتدلا على السواحل الشمالية ، والقاهرة الكبرى ، ومحافظات شمال الصعيد ، ودافيء على جنوب الصعيد .

وتابعت " غانم " ، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل ، اليوم ، 18 درجة مئوية ، ويستمر الطقس شديد البرودة في الساعات المتأخرة من الليل ، و الساعات المبكرة من النهار ، وتصل لحد الصقيع في مناطق من وسط سيناء .

وأردفت " غانم " ، أن فرص سقوط الأمطار لليوم تنعدم على معظم مناطق الجمهورية ، متابعة : "يومي الخميس والجمعة القادمين يشهدان حالة من التقلبات الجوية مجددا وحالة عدم استقرار " .

وحذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية من طقس اليوم الثلاثاء، الموافق 1 فبراير 2022، خاصة في الليل الذي يشهد طقسًا شديد البرودة على كافة الأنحاء، ويصل إلى حد الصقيع في وسط سيناء وشمال الصعيد. 

وتشهد حالة الطقس اليوم أجواء مائلة للبرودة في النهار على مدن القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ويبدو معتدلًا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

 

 

 

 

 

الأرصاد الجوية توك شو منار غانم حالة الطقس الطقس

ترشيحاتنا

بعد أن وصل مصر|عقار إيفوشيلد لعلاج كورونا ..مخصص لأفراد معينة

وزير الخارجية يناقش مع مسؤول بحركة فتح مستجدات الأوضاع بفلسطين

تحذير شديد بسبب كورونا|الصحة العالمية: خطر كبير ينتظر الملايين في الهواء والماء

ضوابط شركات التصكيك السيادي بالقانون الجديد.. تعرف عليها

بعد سنوات من الركود.. زيادة 3 أضعاف في مبيعات السيارات الكهربائية بأستراليا

كوبري المنيب فى ثوبه الجديد..«صدى البلد» يرصد أعمال التطوير وتوسعته 8 حارات (صور)

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تحذر: منخفض جوي جديد يضرب البلاد بداية من الخميس القادم

موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي بكأس العالم للأندية

«صدى البلد» فى موقع العثور على جثتي شقيقين داخل شقتهما في القليوبية.. شاهد

بأسبقية الحجز.. كل ما تريد معرفته عن طرح وحدات الإسكان الجديدة

فتح باب الحجز لوحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري لمتوسطي الدخل

تشييع جثامين 7 أشخاص بقرية ترسا فى القليوبية بعد اختناقهم بالغاز

هربا من الموت.. رجال الإطفاء بأمريكا يتوقفون عن إخماد حريق هائل في مصنع

سعر تذكرة سفر جماهير الأهلي إلى دبي لتشجيع الأحمر في كأس العالم للأندية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات| مخلوق غريب يطارد صيادًا في عرض البحر.. ممرضة تعذب عجوزًا داخل دار مسنين.. رجلان يتسلقان مبنى يحترق لإنقاذ طفلة

اليوم العالمي للحجاب.. أول من دعا إليه وسر إقبال 116 دولة على الاحتفال به

اسمك وصورك.. بيانات تجمعها جوجل عنك يوميا احذفها فورا بهذه الطريقة

كاميرا خفية فضحتها.. ممرضة تعذب عجوزا في دار مسنين| فيديو

فيديو

كارثة .. موقع إباحي يسرق صور البنات ويفبركها .. ما قصته

مع ضيفها عبدالمنعم عمايري.. يسرا تكشف عن أول قصة حب في حياتها

بعد تسريبها.. أحمد مكى يطرح أغنيته مع ويجز

فيديو جراف.. هنيدي يفتح النارعلى الكاميرون بسبب محمد صلاح.. تفاصيل

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

اﻟﻤﺰﻳﺪ