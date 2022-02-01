س.ج .. كل ما تريد معرفته عن نظام صرف الخبز المدعم أول فبراير

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف حصص المواطنين من مقررات الدعم لشهر فبراير الجاري اليوم الثلاثاء - أول فبراير - من خلال منافذ صرف مقررات الدعم التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

ويحصل المواطن على 50 جنيها دعما نقديا مشروطا داخل بطاقة التموين حتى الفرد الرابع و25 جنيها للفرد الخامس فأكثر .. فيما يحصل المواطن داحل بطاقة التموين على دعم عيني بواقع 5 أرغفة/يوم.



هل بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيق منظومة جديدة لصرف الخبز أول فبراير؟



أكد أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن نظام صرف الخبز للمواطنين مستمر كما هو دون أي تغيير.



وأكد كمال في بيان صحفي أن توجيهات وتعليمات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لقطاع الرقابة والتوزيع وكافة مديريات التموين على مستوى كافة محافظات الجمهورية ضرورة متابعة انتظام صرف الخبز للمواطنين بشكل يومي كما هو معتاد والمرور الدوري علي المخابز البلدية.



ما هي الإجراءات الجديدة التي جرت على منظومة الخبز اول فبراير؟



حصل صدى البلد على منشور داخلي موجه من شركة التطبيقات الذكية القائمة على إصدار بطاقات التموين وحساب مستحقات الدعم للمواطنين الشهرية إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية بعنوان: تعديلات على نظام صرف الخبز.



ونص المنشور:

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بناء على تعليمات وزارة التموين رجاء العلم أنه جار تنفيذ تعديلات على نظام صرف الخبز



في حالة صرف المواطن بالبطاقة حصة ٣ أيام يتم عدم الصرف في اليومين التاليين لتاريخ الصرف ويظهر له رسالة (سبق صرف حصة هذا اليوم).



مثال: تم صرف حصة ٣ أيام بتاريخ ١ فبراير ٢٠٢٢



يتم عدم الصرف خلال أيام ٢ و ٣ فبراير التاليين ليوم صرف حصة ٣ أيام على أن يستطيع المواطن صرف حصته يوم ٤ فبراير.



هل تتأثر حصة المواطن داخل منظومة الخبز بالتعديل على نظام صرف الخبز أول فبراير؟



أكد أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه لا تغيير في حصة المواطن من الخبز أو تغيير في المنظومة القائمة لصرف الخبز مؤكدا أن المنشور المذكور هو إجراء داخلي لا يؤثر على المواطن أو ما يحصل عليه من دعم داخل منظومة الخبز.