نيفين بدر: نمو غير مسبوق في تمويل المشروعات متناهية الصغر خلال 2021

أفادت نيفين بدر رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر بجهاز تنمية المشروعات أن تمويل المشروعات متناهية الصغر شهد ارتفاعا كبيرا خلال عام 2021 حيث تم ضخ حوالي 4،5 مليار جنيه خلال عام 2021 مقارنا بضخ حوالى 1،9 مليار جنيه للتمويل متناهى الصغر خلال عام 2020 بنسبة نمو بحوالي 200% و تم تمويل عدد حوالي 164 الف عميل خلال عام 2021 مقارنا بتمويل 120الف عميل خلال عام 2020، بنسبة نمو حوالى 37% و نتج عن التمويلات المتاحة خلال عام 2021 توفير 388 الف فرصة عمل خلال عام 2021 مقارنا ب182 الف فرصة عمل خلال عام 2020.



وأضافت أن المرأة حصلت على نسبة حوالى 43% من عدد المشروعات متناهية الصغر الممولة خلال عام 2021.



ومنذ نشأة جهاز تنمية المشروعات (الصندوق الاجتماعى سابقا) عام 1991، قام القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر بضخ حوالي 23 مليار جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر، من ضمنهم 17،5 مليار جنيه تم تمويلهم لعدد حوالى 1،3 مليون قرض خلال السبع سنوات الماضية، بنسبة 76% مما تم ضخه خلال ثلاثين عام.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها جهاز تنمية المشروعات للتعريف بالمزايا والتيسيرات التي يقمها قانون تنمية المشروعات الجديد 152 لعام 2020