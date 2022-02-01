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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تصل لـ مليون جنيه .. التموين تكشف عقوبة الأوكازيون الوهمي | فيديو

أوكازيون
أوكازيون

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنه تم وضع عقوبات وأحكام رادعة على كافة التجار الذين يقومون بعمل "الأوكازيون الوهمي"، معقباً: "أي واحد هيفكر يعمل أوكازيون زهمي، هيتعاقب بمخالفة تصل إلى مليون جنيه أو أكثر".

وأضاف عبد المنعم خليل خلال لقائه مع برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه يتم تكثيف حملات المراقبة خلال الأوكازيون الشتوي، من خلال مفتشين متخصصين في المنسوجات، معقباً: "إحنا بنراقب الأسعار قبل الأوكازيون وبعده من خلال الفواتير المقدمة لنا.

وتابع رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين أنه يتم مراقبة جودة السلع أيضاً، مشدداً على دور المواطن في هذا الصدد، قائلاً: "ركز في السعر الموجود في الأوكازيون، وفي السعر اللي بيتكتب على الباركود أو الكاشير .. ولو طلع فيه اختلاف .. تواصل معنا على 19588 وهو جهاز حماية المستهلك".

وأكمل عبد المنعم خليل أنه يمكن الإبلاغ أيضاً عن الأوكازيون الوهمي من خلال 16280، وهو صفحة مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن هناك تنسيق مباشر بين الوزارة وجميع الجهات المعنية مثل: الرقابات، والوزارات، حيث تصل عدد الحملات إلى 1250 حملة يومياً.

وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن الأوكازيون عبارة عن شهر فقط، وبالتالي يُتيح لكل محل أن يخضع لـ الأوكازيون حوالي 15 يوماً، مشيراً إلى أن محافظة القاهرة تمثل 60% من التجار المشاركين في الأوكازيون، وتليها محافظة الجيزة، ثم القليوبية، ثم الإسكندرية.

التموين الأوكازيون الوهمي رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين قطاع التجارة الداخلية وزارة التموين

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