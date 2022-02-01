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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام

بورصة الكويت
بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء 1-2-2022 على ارتفاع مؤشر السوق العام بمقدار 13ر30 نقطة، ليبلغ مستوى 50ر7380 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 41ر0 في المئة.


وبحسب الوكالة الرسمية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 19ر306 ملايين سهم، عبر تنفيذ 11988 صفقة نقدية، بقيمة 6ر60 مليون دينار كويتي.

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وارتفع مؤشر السوق الرئيس بمقدار 4ر53 نقطة، ليبلغ مستوى 74ر6101 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 88ر0 في المئة، من خلال تداول 04ر233 مليون سهم، عبر تنفيذ 8165 صفقة نقدية، بقيمة 3ر32 مليون دينار كويتي.


كما ارتفع مؤشر السوق الأول 5ر20 نقطة، ليبلغ مستوى 46ر8033 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 26ر0 في المئة، من خلال تداول 14ر73 مليون سهم، عبر تنفيذ 3823 صفقة نقدية، بقيمة 3ر28 مليون دينار. 

وعلى صعيد آخر، استهلت البورصة المصرية، تعاملات  اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 11504 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 2002 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 13670 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 4550 نقطة.


كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 2120 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 3128 نقطة.

الكويت بورصة الكويت مؤشر السوق العام بورصة الأسهم المتداولة دينار كويتي

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