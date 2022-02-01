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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد: عدم استقرار الأحوال الجوية ورياح مثيرة للرمال اعتبارا من الخميس

حالة الطقس
حالة الطقس

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، متوقعا بعض التقلبات الجوية وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من الخميس المقبل.

 

وأوضح محمول شاهين، خلال حواره مع مراسل برنامج "جولة المراسلين" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن هذه الحالة ليست عنيفة، وترجع لوجود منخفض جوي على ساحل البحر المتوسط، يتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

 

وأضاف محمود شاهين، أن شمال البلاد تتأثر بصفة عامة بهذه الحالة، لافتا إلى أنه سيكون هناك رياح شمالية الغربية على السواحل الشمالية الغربية عند السلوم ومطروح والإسكندرية يصاحبها تكاثر للسحب المنخفضة للمتوسطة، مع انخفاض درجات الحرارة.

 

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إلى أن الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد وشمال ووسط سيناء، متوقعًا أن نشهد أمطار متوسطة الشدة يوم الخميس على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتكون خفيفة على القاهرة. 
 

 

محمود شاهين اخبار التوك شو حالة الطقس إكسترا نيوز الأرصاد الجوية

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