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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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توك شو

التموين تنفي تغيير نظام صرف الخبز

صدى البلد

أكد محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إن ما يتردد عن تغيير نظام صرف الخبز، عار تماما عن الصحة.

وقال محمد سعد الله  خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية “عزة مصطفى” في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه لا تغيير في نظام صرف الخبز، ويحق لكل مواطن صرف حصة يومية 5 أرغفة، بواقع 150 رغيفًا في الشهر، ويمكن له صرف 3 أيام مقدما.

وأضاف محمد سعد الله: "لم يصدر من وزارة التموين أي تعليمات أو توجهات بإلغاء نظام صرف الخبز المقدم، الصرف منتظم ولا يوجد أي زحام، ويتم إنتاج من 9 ملايين لـ10 ملايين رغيف".

ولفت محمد سعد الله إلى أن ما تردد عن ارتفاع سعر رغيف الخبز، إلى 25 قرشًا عار تماما عن الصحة.

وعلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على ضوء ما يتردد بشأن التغيير فى نظام صرف الخبز للمواطنين اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية بعدم صحة هذه الأخبار المنشورة والمتداولة، وأن نظام صرف الخبز للمواطنين مستمر كما هو دون اى تغير أو تعديل.

ولفت إلى أن توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية لقطاع الرقابة والتوزيع، وكافة مديريات التموين على مستوى كافة محافظات الجمهورية ضرورة متابعة انتظام صرف الخبز للمواطنين بشكل يومى كما هو معتاد والمرور الدورى على المخابز البلدية.

محمد سعد الله وزارة التموين والتجارة الداخلية نظام صرف الخبز عزة مصطفي أحمد كمال المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية صرف حصة علي المصيلحي

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