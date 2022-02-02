ابنة اللواء عبدالسلام محجوب: مكناش نعرف حاجة عن شغله.. وخلانا كلنا نحب مصر|فيديو

قالت ايمان محجوب ابنة اللواء الراحل محمد عبد السلام محجوب، “أنا فخورة بيه وطول عمري فهو أب أدى رسالته على أكمل وجه وهو إنسان متواضع وحنون وكان أبًا مثاليًا وعمره ما زعل أو ضايق حد”.

وأضافت ايمان محجوب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أنه كنا مبنعرفش حاجة عن شغله خلال فترة المخابرات وكان معتمد على والدتى لرعايتنا خلال تلك الفترة.

وتابعت إيمان محجوب، أن والدي كان بيحب بلده من قلبه وخلانا كلنا نحب مصر، وكان قريب من ربنا وكان متدينا ومعتدلا في كل أمور حياته ومجتهدا جدا".

وأشارت ابنة اللواء الراحل محمد عبد السلام محجوب إلى "أنه مكناش نعرف دور الضابط زكريا الذي تم تجسيده في مسلسل "جمعة الشوان"، وكان كتوماً جدًا ومكانش بيحكي حاجة".

