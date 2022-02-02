تقرير: المصريون اشتروا 28 طن ذهب في 2021

ارتفع طلب المصريين على المشغولات الذهبية في 2021 بنسبة 42% ليسجل 27.9 طن مقارنة بـ 19.7 طن في 2020، وفقا لتقرير مجلس الذهب العالمي، وهو ما يعادل نحو 1.6 مليار دولار دون احتساب المصنعية.

وأشار التقرير إلى أنه زاد استهلاك مصر من الذهب “مشغولات وسبائك وعمالات” بنسبة 39% العام الماضي على أساس سنوي، ليصل إلى 30.3 طن، مقارنة بـ21.9 طن في 2020.

ونوه إلى أنه تطورت مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية خلال السنوات الخمس الأخيرة، إذ بلغ 22 طنا في 2017 بينما سجل 24.6 طنا في 2018، وفي 2019 بلغت مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية 26.5 طن بينما بلغت نحو 19.7 طنا في 2020، ووصلت إلى 27.9 طنا العام الماضي.

ولفت الى أنه سجل متوسط سعر الأونصة عالميا 1,798.6 دولار خلال العام الماضي، بزيادة 2% على أساس سنوي، بحسب تقرير مجلس الذهب العالمي.

وعلى المستوى العالمي، بلغ حجم مشتريات الذهب نحو 3.3 آلاف طن في 2021 بنمو 44% على أساس سنوي.

كذلك ارتفع حجم المشتريات من المشغولات الذهبية عالميا إلى نحو 2.1 ألف طن، بنمو سنوي 52%.