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ديني

من الأروقة إلى الجامعة.. كتاب «المزهر» يتناول مراحل تطور التعليم في ‏‏الأزهر

صدى البلد

يعرض ركن جامعة الأزهر في جناح الأزهر بمعرض الكتاب ‏في دورته (53)، كتابًا توثيقيًّا للتعريف بتاريخ جامعة الأزهر وكلياتها ومراكزها ‏البحثية ومستشفياتها ومدنها الطلابية المنتشرة في مختلِف أنحاء الجمهورية، وهو ‏من تأليف الدكتور حسام شاكر، عضو هيئة التدريس في كلية الإعلام بجامعة ‏الأزهر.‏ 

ويتناول الكتاب الذي قدمه الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، ‏التعريف بكل كلية من كليات الجامعة موضحًا النشأة وأقسامها العلمية ونظام ‏الدراسة بها والشهادات التي تمنحها، كما يلقي الضوء على معاهد الجامعة الفنية، ‏وموجز عن الوافدين وشروط قبولهم والخدمات التي تقدم لهم وتعريف بمدينتهم ‏وبرلمانهم ومكاتب الرعاية الخاصة بهم.‏

ويقدم الكتاب تعريفًا عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ومركز تعليم اللغة ‏العربية للناطقين بغيرها، وكلية العلوم الإسلامية للوافدين، وكذا مختصرًا عن ذوي ‏الهمم في جامعة الأزهر وأهم المراكز المخصصة لهم في القاهرة والوجهين البحري ‏والقبلي، وتعريفًا بكل مستشفى من مستشفياتها ومركز من مراكزها البحثية ‏ووحداتها ذات الطابع الخاص‎.‎

يقول الدكتور مؤلف الكتاب إن «المزهر في التعريف بجامعة الأزهر» جاء ‏مشتملًا على نبذٍ يسيرة عن التعليم في الأزهر تربط بين تاريخ الجامع والجامعة، ‏ويتضمن مراحل التطور والانتقال من تعليم الأروقة في الجامع إلى التعليم ‏النظامي في الجامعة الجديدة وصور افتتاحها وأوائل شيوخها وملخص لسيرهم ‏الذاتية ، وبعض من أسماء طلابها إبان نشأة كلياتها، ثم بيان لكليات البنين ‏بالقاهرة يليه كليات الوجه البحري، ويتبعه كليات الوجه القبلي، ومن بعدهم كليات ‏البنات، والمعاهد الفنية، ثم المدن الجامعية، وفصل عن ذوي الهمم يتناول ‏تعليمهم في الجامع والتطور الذي حدث بعد ذلك في الجامعة من إنشاء مراكز ‏متخصصة لهم، وفصل آخر عن الوافدين، وآخر عن مستشفيات الجامعة ‏والمراكز البحثية والوحدات ذات الطابع الخاص والخدمات التي تقدم للمجتمع.‏

كما يقدم الكتاب لقرائه ملف صور لرؤساء الجامعة منذ قانون تطوير الأزهر ‏‏103 لسنة 1961م حتى الآن، وملف صور يختصر معلومات الجامعة في ‏تصميمات بصرية «إنفوجراف» تشمل عدد كليات الجامعة ومعاهدها وفصولها ‏ومدنها الجامعية، وعدد أعضاء هيئة التدريس والطلاب، والموظفين، والوافدين، ‏وذوي الهمم، والكليات الحاصلة على شهادة ضمان الجودة والاعتماد‎.‎

ويشارك الأزهر الشريف بجناح خاص بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته (53) للعام السادس على التوالي، ويقع جناح الأزهر بقاعة رقم (4)، ويستقبل زواره طول فترة المعرض من 27 يناير حتى 7 فبراير لعام 2022م، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

جناح الأزهر بمعرض القاهرة جامعة الأزهر

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