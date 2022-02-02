الفراخ البيضاء بـ33 جنيها والبانيه 70.. آخر أسعار الدواجن في الأسواق ..فيديو

ارتفعت أسعار الدواجن في الأسواق اليوم "الأربعاء، ورصدت عدسة صدى البلد أسعار الدواجن بالأسواق.

وأكد "جمال على" أحد تجار الدواجن بسوق القليوبية أن سعر كيلو الدواجن البيضاء بلغ 33 جنيها، بينما وصل البلدي منها إلى 48 جنيها للكيلو، بينما استقر سعر البانيه عند 70 جنيها للكيلو.

وسجل البط 60 جنيها للكيلو و الحمام الكبير 70 جنيها، والأرانب 60 جنيها.

وأضاف حسين أن هناك ارتفاعا طفيفا فى الأسعار، مؤكدا أن حركة البيع والشراء متوسطة.

جدير بالذكر أن منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والبالغ عددها نحو 1300 منفذ، تطرح الدواجن المجمدة، علاوة على أنواع أخري من الطيور المجمدة، بكميات تلبي احتياجات المواطنين، وبأسعار مخفضة حوالى 20% عن السوق الخارجي.