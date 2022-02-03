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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بمشاركة 4 آلاف شركة.. انطلاق معرض جلفود 2022 للأغذية والمشروبات 13 فبراير

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ينطلق معرض جلفود 2022 للأغذية والمشروبات في دورته الـ 27 على مدى خمسة أيام في الفترة من 13 حتى 17 فبراير الحالي بمركز دبي التجاري العالمي، وفقا لما نشرته وكالة الانباء الاماراتية "وام".

ويستقطب المعرض عدداً من كبار الجهات الفاعلة للمساهمة في رسم ملامح مستقبل مشرق للقطاع ودعم المساعي الرامية للحد من الهدر الغذائي وتحسين مصادر المكونات الغذائية وعمليات التغليف فضلاً عن تحقيق أهداف الاستدامة وتعزيز حضور القطاع كمنظومة عمل مسؤولة وسريعة الاستجابة في ظل اتجاه القطاع فعلياً نحو استخدام أحدث تقنيات الإنتاج والتوزيع.

ويواصل المستهلكون، في الوقت نفسه، ضغوطاتهم على الجهات الفاعلة في القطاع في مختلف أنحاء العالم لتقديم ابتكاراتٍ نوعية تواكب مستويات الطلب المتنامية على المنتجات والخدمات التي تعزز الاستدامة والصحة العامة وتسهم في خفض البصمة الكربونية للقطاع.

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ويستعد المعرض في دورته لعام 2022 لتوفير منصة لإطلاق عدد من أحدث الابتكارات في مجال عمليات التغليف المستدامة والمنتجات الغذائية عديمة الانبعاثات الكربونية وعرض أحدث المنتجات المعبأة في عبوات يسهل تحويلها إلى سماد وعلب قابلة لإعادة التدوير ما يشكل أحد الإنجازات المبتكرة في عمليات التغليف.

وتعتزم شركة "إن زد إم بي" التي تتخذ من نيوزيلندا مقراً لها عرض أولى منتجاتها المُعتمدة من الزبدة عديمة الانبعاثات الكربونية والتي تم تصنيعها بالكامل بطريقة مستدامة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.

وتنطلق فعالية جلفود إنسباير الجديدة بالتزامن مع فعاليات المعرض وتستمر خمسة أيام من 13 حتى 17 فبراير حيث تركز على عدد من أهم المواضيع والتوجهات والقضايا العالمية الملحّة من خلال الحوارات التي تقام بمشاركة نخبة من قادة الأعمال في قطاع الأغذية والمشروبات وكبار المسؤولين وصناع السياسات وقادة قطاع التجزئة وخبراء التكنولوجيا وخبراء الزراعة والمحللين، وخبراء استشراف المستقبل.

ويتحدث هيثم شانسال وروبرت كابوتاس الشريكان المؤسسان في شركة أوشن هارفست حول أساليب الزراعة المستدامة خلال جلسة حوارية بعنوان "صيد سمك السلمون في الصحراء بدون استخدام الصنارة" والتي تلقي الضوء على طريقة مبتكرة لتربية الأحياء المائية على اليابسة لإنتاج سمك السلمون بهدف توفير وسيلة نظيفة ومستدامة للحصول على الأسماك الطازجة بدلاً من عمليات الاستيراد فضلاً عن تخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار 30 ألف طن سنوياً.

وتضم قائمة المتحدثين مجموعة من الشخصيات رفيعة المستوى تتضمن صنّاع القرار في القطاع بما في ذلك معالي بيتر غاتيراو مونيا وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والجمعيات التعاونية في كينيا ومعالي سيلفيو شمبري وزير الاقتصاد والاستثمار والشركات الصغيرة في مالطا اللذين يسلطان الضوء في أولى أيام الفعالية على السبل المتاحة لتعزيز الانتعاش في سلسلة توريد قطاع الأغذية والمشروبات بعد أزمة كوفيد-19.

وتشمل قائمة الجلسات الحوارية الكثيرة التي تمهد الطريق نحو مستقبل مشرق لقطاع الأغذية والمشروبات جلسة حوارية تقام في اليوم الثاني بعنوان "المطابخ السحابية والافتراضية والبديلة - تحسين الربحية: نماذج أعمال قابلة للتطبيق وشراكات في مجال التجارة الإلكترونية" والتي تنعقد بمشاركة زياد كامل نائب رئيس قسم المستهلكين في شركة "كيتوبي" وتابان فاديا الرئيس التنفيذي لمطاعم "بابا جونز" في دولة الإمارات.

وقالت تريكسي لوه ميرماند نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات لدى مركز دبي التجاري العالمي إن جلفود 2022 يستقطب نخبة من أبرز المؤثرين في القطاع حيث يستضيف أكثر من 4 آلاف شركة عارضة مع مجموعة من أبرز المتحدثين من أكثر من 120 دولة من مختلف أنحاء العالم إلى جانب ما يزيد عن 100 من الطهاة من بينهم طهاة حائزين على نجوم ميشلان وجوائز أفضل الطهاة العالميين فضلاً عن قادة الأعمال وصنّاع السياسات الحكومية لمناقشة هذه القضايا الجوهرية.

ويعكس كل ذلك الرغبة الحقيقية لدى قادة القطاع بإحداث تغيير إيجابي فيه وجاهزية المستهلكين لقيادة توجهاته ويشكل المعرض الفعالية الأبرز التي تُعنى بصياغة مستقبل مزدهر لقطاع الأغذية والمشروبات والمجتمع عموماً حيث يجمع تحت مظلته أبرز الجهات الفاعلة في جميع مجالات القطاع بمن فيهم المسؤولين عن اللوائح التنظيمية وصناع السياسات والمنتجين وتجار الجملة والموزعين وتجار التجزئة.

ويضم جلفود 2022 قائمة موسعة من الشركات العارضة بما في ذلك أجنحة جديدة لقطاع المأكولات البحرية النرويجي والأورغواي وبنما وأوزبكستان إلى جانب مشاركين جدد من أستراليا وكولومبيا وجنوب أفريقيا وسويسرا وهونغ كونغ.

ومن المقرر أن ينعقد معرض جلفود 2022 في ظل مجموعة صارمة من إجراءات السلامة والنظافة لضمان بيئة عمل آمنة وأثبت مركز دبي التجاري العالمي إمكانياته في تأمين بيئة أعمال مباشرة تُعد الأكثر أماناً واستضافة فعاليات عالمية المستوى في ظل تطبيق أرقى إجراءات السلامة.

معرض جلفود 2022 أغذية والمشروبات الاستدامة الصحة العامة المكونات الغذائية الانبعاثات الكربونية

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