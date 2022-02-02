عصام الحضري ينشر صور تدريب حراس منتخب مصر على إنستجرام ..شاهد

نشر عصام الحضري عدة صور جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر فيها أثناء مران حراس مرمي المنتخب، مما نال إعجاب متابعيه.

وكشف عصام الحضري، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم ، موقف الثنائي محمد الشناوي ومحمد أبو جبل من الإصابة قبل مواجهة الفراعنة المقبلة أمام الكاميرون.

وقال الحضري، خلال تصريحات عبر برنامج "جمهور التالتة" على قناة "أون تايم سبورت" مع الإعلامى إبراهيم فايق: "هذه روح منتخب مصر التي كنا نفتقدها منذ زمن، كل الحراس لدينا رقم واحد وأي حارس يلعب سيكون على نفس الأداء".

وأوضح مدرب حراس مرمى منتخب مصر، موقف محمد الشناوي وأبو جبل من مباراة الكاميرون، قائلاً: "الشناوي أجرى أشعة ومحمد أبو جبل سيجري أشعة اليوم، أتمنى أن أطمئن عليهما، ولن يلعب أي حارس وهناك شك في عدم تعافيه من الإصابة".