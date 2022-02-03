محمد نور يطرح كليب ياعم الشتا لجمهوره احتفالا بالأجواء الشتوية.. فيديو

طرح منذ قليل النجم محمد نور احدث اغانيه بعنوان (يا عم الشتا) علي طريقه الفيديو كليب احتفالا بالاجواء الشتويه مع جمهوره وتم نزولها علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الموسيقية .

(يا عم الشتا) من كلمات محمد مصطفي ملك و الحان محمود انور وتوزيع محمد شفيق وانتاج محمد علام كيوب ميوزك و عاهد غالب "ياكو" في اول تعاون له مع النجم محمد نور وميكس وماستر محمود علاء واخراج هيثم حسن وتم تصويرها علي مدار يومين متواصليين في مدينه "باريس" بفرنسا .

ومن ناحيه اخري يستعد النجم محمد نور لطرح البومه الجديد بعنوان "سداح مداح" كما يعقد العديد من الجلسات الفنيه مع منتجه محمد علام للاستقرار علي الشكل النهائي له ليكون جاهز لطرحه للجمهور كما يستعد ايضا لطرح اغنيه "صباح الخير" الاسبوع القادم .