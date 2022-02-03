بإجمالي 2 مليار دولار|10 دول تستحوذ على الصادرات الغذائية المصرية خلال 2021

أوضح تقرير المجلس التصديرى للصناعات الغذائية أن هناك 10 دول استحوذت على صادرات القطاع خلال 2021 بإجمالي صادرات بقيمة 1.885 مليار دولار اى ما يعادل 46% من صادرات القطاع وهى “ السعودية ، السودان ، ليبيا ، فلسطين ، الولايات المتحدة الامريكية ، المغرب ، سوريا ، الجزائر ، الاردن ”

واضاف التقرير الذى حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه ان السعودية تحتل المرتبة الاولى والتي تعد أكبر مستورد لمنتجات القطاع بقيمة 304 مليون دولار بالرغم من تراجع قيمة الصادرات لها بنسبة 1%.

ونوة الى أن السودان احتلت المركز الثاني بقائمة أهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية في عام 2021 بقيمة 223 مليون دولار ونسبة نمو 222%، تليها الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 223 مليون دولار ونسبة نمو 23%.



وجاءت ليبيا من أكبر الدول المستوردة بنسبة 24% لتبلغ 202 مليون دولار، وإلى المغرب بنسبة 82% لتسجل 169 مليون دولار ، والى سوريا بنسبة 66% لتسجل 135 مليون دولار، وإلى الاردن بنسبة 11% لتسجل 188 مليون دولار، وإلى فلسطين بنسبة 50% لتبلغ 151 مليون دولار.

أما الجزائر فقد تراجعت استيرادها من السلع الغذائية المصرية بشكل طفيف ليصل الى نحو 152 مليون دولار بانخفاض 1%، وإلى اليمن لنحو 138 مليون دولار ونسبة تراجع 17%.