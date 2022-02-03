عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بإجمالي 2 مليار دولار|10 دول تستحوذ على الصادرات الغذائية المصرية خلال 2021

صادرات
صادرات

أوضح تقرير المجلس التصديرى للصناعات الغذائية أن هناك 10 دول استحوذت على صادرات القطاع خلال 2021 بإجمالي صادرات بقيمة 1.885 مليار دولار اى ما يعادل 46% من صادرات القطاع وهى “ السعودية ، السودان ، ليبيا ، فلسطين ، الولايات المتحدة الامريكية ، المغرب ، سوريا ، الجزائر ، الاردن ” 

واضاف التقرير الذى حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه ان السعودية تحتل المرتبة الاولى والتي تعد أكبر مستورد لمنتجات القطاع بقيمة 304 مليون دولار بالرغم من تراجع قيمة الصادرات لها بنسبة 1%.

تحديث الصناعة: 85% من صادرات الملابس الجاهزة توجه إلى أكبر 20 دولة

المجلس التصديري: صادرات الملابس الجاهزة تسجل أكثر من 2 مليار دولار

ونوة  الى أن السودان احتلت المركز الثاني بقائمة أهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية في عام 2021 بقيمة 223 مليون دولار ونسبة نمو 222%، تليها الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 223 مليون دولار ونسبة نمو 23%.


وجاءت  ليبيا من أكبر الدول المستوردة بنسبة 24% لتبلغ 202 مليون دولار،  وإلى المغرب بنسبة 82% لتسجل 169 مليون دولار ، والى سوريا بنسبة 66% لتسجل 135 مليون دولار، وإلى الاردن بنسبة 11% لتسجل 188 مليون دولار، وإلى فلسطين بنسبة 50% لتبلغ 151 مليون دولار.

أما الجزائر فقد تراجعت استيرادها من السلع الغذائية المصرية بشكل طفيف ليصل الى  نحو 152 مليون دولار بانخفاض 1%، وإلى اليمن لنحو 138 مليون دولار ونسبة تراجع 17%.

 

صادرات الصناعة الولايات المتحدة الامريكية قيمة الصادرات المجلس التصديرى للصناعات الغذائية الصادرات الغذائية التصديري للصناعات الغذائية

ترشيحاتنا

هل يجوز جمع الشعر الذي يقع مني وعمل باروكة منه لنفسي؟..الإفتاء تجيب

مبروك عطية: آية النشوز علاج رباني..والسنة النبوية أوضحت المقصود بالضرب

القابضة للمياه: نشر محطات معالجة الصرف الصحى بـ تكنولوجيا البيوبلوك بقرى حياة كريمة

مدرب المغرب: تلقيت تهديدات بالقتل بعد الخسارة أمام مصر.. ومستعد للرحيل الآن

مرتبط بفيروس كورونا.. انتشار مرض غامض بين الكلاب في بريطانيا

بإجمالي 2 مليار دولار|10 دول تستحوذ على الصادرات الغذائية المصرية خلال 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آية واحدة تعالج الوسواس القهري..رددها 11 مرة

تعويض 33 مليون جنيه.. أيتن عامر تقع في أزمة مالية جديدة

بين الاكتئاب وشائعات الغيبوبة.. كيف يعيش «عمرو زكي» وما تفاصيل حالته الصحية ؟

التنبؤ بالمناخ تحذر من طقس اليوم وغد |أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة

ننشر صورة الطفلة ساندي بعد العثور على جثتها أمام منزلها بالصف

تحذير من منشور قديم.. وزير التعليم ينفي مد إجازة نصف العام

مأساة في المغرب.. القصة الكاملة لسقوط الطفل ريان في بئر عميقة.. شاهد

بسبب الغش في الامتحان .. القصة الكاملة لـطالب مزق وجه زميله في القليوبية |شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد فهمى وشيكو الأبرز.. 15 صورة من العرض الخاص لفيلم حامل اللقب

طريقة عمل خضار سوتيه بالفرن ومجموعة متنوعة من الوصفات الجديدة

داخل قاع سحري.. ضبط مناظير طبية مهربة بحقائب راكب في مطار القاهرة| صور

10 صور من مسلسل "منورة بأهلها" قبل طرحه للعرض على منصة "شاهد"

فيديو

الدكتورعلي جمعة: طاعة الزوج واجبة وسبب دخول المرأة الجنة| فيديو

سقط ببئر عمقها 62 مترا.. مأساة الطفل ريان تشعل الرأي العام في المغرب "فيديو"

أرفض الأفكار الشمال .. تامر أمين يهاجم فيلم أصحاب ولا أعز “فيديو”

جوزي مشغلني خدامة وبيستدل بكلامك.. شاهد رد الدكتور مبروك عطية

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

اﻟﻤﺰﻳﺪ