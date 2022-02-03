جنرال موتورز توقف إنتاج "شيفروليه سبارك" أرخص سيارة في السوق الأمريكي

أعلن المتحدث الرسمي باسم "جنرال موتورز" الأمريكية أن الشركة قررت وقف إنتاج طراز "شيفروليه سبارك" الهاتشباك في أغسطس القادم لأن التركيز سيكون على موديلات الكروس أوفر الأكثر طلبا وشعبية.

وفقا لموقع "كار آند درايفر"، المتخصص في السيارات، تعد سيارة شيفروليه سبارك ارخص سيارة هاتشباك في سوق الولايات المتحدة الأمريكية، بدأت شيفروليه إنتاجها عام 1998 باسم آخر وهو "دايو ماتيز" ثم بمرور الزمن تغير اسمها، سيستمر إنتاج Spark طوال شهر أغسطس، وبحلول شهر 9 المقبل ستوقف شيفروليه إنتاجها بالكامل بعد 10 سنوات من النجاح في الأسواق الأمريكية ومن غير المتوقع أن تحصل سبارك على بديل مباشر بنفس المواصفات، حيث قال المتحدث باسم جنرال موتورز إن العملاء الذين يبحثون عن بديل سبارك وبنفس السعر المعقول لا يزال أمامهم عدة خيارات قوية داخل عائلة سيارات الكروس أوفر المدمجة من عائلة شيفروليه.

السوق الأمريكي يودع شيفروليه سبارك

يبلغ ثمن شيفروليه سبارك من فئة التجهيز الأساسية LS في سوق السيارات الجديدة حوالي 14.595 دولارًا فقط، أي حوالي ثلث متوسط ​​تكلفة أي سيارة جديدة في السوق، حيث ارتفع متوسط تكلفة بشكل كبير ليبلغ 47،077 دولارًا. تأتي شيفروليه سبارك بقوة 98 حصانًا ، وتتسارع من نقطة الثبات إلى 60 ميلاً في الساعة خلال 10.8 ثانية.

بعد مغادرة شيفروليه سبارك السوق الأمريكي سينتقل لقب أرخص سيارة في الولايات المتحدة إلى "نيسان فيرا" التي تبدأ أسعارها من 16،105 دولار لفئة التجهيز الأولية، تليها مباشرة سيارة ميتسوبيشي ميراج التي تبدأ من 16،125 دولارًا.