أبرزها ألم الأذن ..كيف يؤثر فيروس كورونا علي سمعك؟

تتميز كورونا بأعراض مثل السعال والبرد والحمى والتهاب الحلق والتعب من بين أمور أخرى. ومع ذلك ، هناك أيضًا العديد من الأعراض غير التنفسية مثل الصداع وفقدان الرائحة والتذوق وآلام الظهر وآلام العضلات. والآن ، يعاني العديد من المرضى من ضعف السمع أو طنين في الأذنين ، وهو ما أطلق عليه الخبراء اسم "Covid ear".



ويهاجم " فيروس كورونا الرئتين. ولكن بصرف النظر عن تأثيره على الجهاز التنفسي ، فإنه يؤثر أيضًا على الأذن والأنف والحنجرة.

يعد فقدان حاسة الشم والتذوق من بين الأعراض الغريبة لـ Covid-19 بالإضافة إلى ذلك ، أبلغ العديد من المرضى أيضًا عن فقدان السمع إلى جانب رنين في الأذن ، يُعرف باسم طنين الأذن.

وفقًا للباحثين ، يحتوي النسيج الداخلي للأذن البشرية على بروتينات عرضة للهجوم من قبل فيروس SARS-CoV-2.

وبالتالي ، قد تظهر على أذننا أيضًا علامات في شكل فقدان التوازن أو طنين الأذن ".

علاوة على ذلك ، أدرج الخبراء بعض الأعراض التي تشير إلى أنك قد تكون مصابًا بأذن كوفيد.

* فقدان السمع

* طنين الأذن

* فقدان التوازن

* ألم في الأذن

فإن هذه الأعراض شائعة "بسبب الالتهاب في جميع أنحاء الجسم والتورط الشائع للأنف والأذن والحنجرة لدى مرضى Covid-19".

إلى متى يمكن أن تستمر؟

يعتمد استمرار الإصابة بأذن كوفيد على شدة الأعراض فيمكن أن تتعافى الأعراض الخفيفة خلال فترة زمنية قصيرة (7-14 يومًا).

أن عدم التوازن الشديد أو فقدان السمع يمكن أن يستغرق وقتًا أطول للتعافي.

علاج اذن كوفيد



* يعالج الحمى بالأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية (خافضات الحرارة).

*حافظ على رطوبتك.

* تناول طعامًا جيدًا واحصل على قسط وافر من الراحة.

* خفف السعال والتهاب الحلق بالعسل أو أدوية السعال المتاحة دون وصفة طبية.

* احصل على مساعدة طبية إذا زادت الأعراض.