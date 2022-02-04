عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أبرزها ألم الأذن ..كيف يؤثر فيروس كورونا علي سمعك؟

صدى البلد

تتميز  كورونا بأعراض  مثل السعال والبرد والحمى والتهاب الحلق والتعب من بين أمور أخرى. ومع ذلك ، هناك أيضًا العديد من الأعراض غير التنفسية مثل الصداع وفقدان الرائحة والتذوق وآلام الظهر وآلام العضلات. والآن ، يعاني العديد من المرضى من ضعف السمع أو طنين في الأذنين ، وهو ما أطلق عليه الخبراء اسم "Covid ear".


ويهاجم " فيروس كورونا  الرئتين. ولكن بصرف النظر عن تأثيره على الجهاز التنفسي ، فإنه يؤثر أيضًا على الأذن والأنف والحنجرة. 

يعد فقدان حاسة الشم والتذوق من بين الأعراض الغريبة لـ Covid-19  بالإضافة إلى ذلك ، أبلغ العديد من المرضى أيضًا عن فقدان السمع إلى جانب رنين في الأذن ، يُعرف باسم طنين الأذن. 

وفقًا للباحثين ، يحتوي النسيج الداخلي للأذن البشرية على بروتينات عرضة للهجوم من قبل فيروس SARS-CoV-2.

 وبالتالي ، قد تظهر على أذننا أيضًا علامات في شكل فقدان التوازن أو طنين الأذن ".

 

علاوة على ذلك ، أدرج الخبراء بعض الأعراض التي تشير إلى أنك قد تكون مصابًا بأذن كوفيد.

* فقدان السمع
* طنين الأذن
* فقدان التوازن
* ألم في الأذن

 

 فإن هذه الأعراض شائعة "بسبب الالتهاب في جميع أنحاء الجسم والتورط الشائع للأنف والأذن والحنجرة لدى مرضى Covid-19".

إلى متى يمكن أن تستمر؟

يعتمد استمرار الإصابة بأذن كوفيد على شدة الأعراض فيمكن أن تتعافى الأعراض الخفيفة خلال فترة زمنية قصيرة (7-14 يومًا). 

 أن عدم التوازن الشديد أو فقدان السمع يمكن أن يستغرق وقتًا أطول للتعافي.

علاج اذن كوفيد


* يعالج الحمى بالأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية (خافضات الحرارة).
*حافظ على رطوبتك.
* تناول طعامًا جيدًا واحصل على قسط وافر من الراحة.
* خفف السعال والتهاب الحلق بالعسل أو أدوية السعال المتاحة دون وصفة طبية.
* احصل على مساعدة طبية إذا زادت الأعراض.

كورونا فيروس كورونا فقدان السمع ضعف السمع طنين الأذن

ترشيحاتنا

موعد مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو والقتوات الناقلة

ايمي سمير غانم لوالديها: نفسي يرجع ليا يوم واحد واقعد تحت رجليكوا

سيارة فيراري SF90 Stradale مستوحاة من جبل إتنا الإيطالي.. صور

دعاء أول جمعة من شهر رجب .. 6 كلمات مستجابة رددها الآن

نهائي ليفربولي.. الريدز يحتفل بـ النهائي الأفريقي بين مصر والستغال

ولادة في الجو .. سيدة تضع مولودها على متن طائرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي أمم إفريقيا .. تحديث بالصور

على قيد الحياة.. أحدث فيديو للطفل ريان داخل البئر

تحويل العقد القديم .. تشريع جديد يعيد التوازن بين المالك والمستأجر

خاص من المغرب| كواليس الساعات الأخيرة لإنقاذ الطفل ريان .. طائرة ملكية مجهزة لنقله

مصر ضد الكاميرون.. القنوات الناقلة لمباريات أمم أفريقيا

ركلات الترجيح مصير مباراة الكاميرون ومصر بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي 0-0

بسبب انهيار جزئي للتربة.. استئناف الحفر لإنقاذ الطفل ريان بعد توقف مؤقت

جمال الغندور يفتح النار على بكاري جاساما حكم مباراة الكاميرون ومصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم كلثوم تعيد الغناء من أجله.. سر ترديد عظمة على عظمة يا ست في حفلات كوكب الشرق

وائل كفوري يتألق في حفل غنائي بموسم الرياض.. صور

منتخب الساجدين يهزم بكاري جاساما ويطيح بالكاميرون.. هل يحقق الفراعنة حلم البطولة الثامنة؟

مصر والسنغال .. وزير الشباب والرياضة يهنئ الفراعنة على الوصول لنهائي إفريقيا|صور

فيديو

تطورات الحالة الصحية لهاني الناظر.. ونجله يطلب الدعاء

سر انسحاب عايدة عبد العزيز من مسلسل غاضبون وغاضبات بعد 5 حلقات

أسرة النني: المصريون قادرون على عبور الكاميرون ونتوقع الفوز 2-0

فيديو جراف.. مصر والكاميرون .. حرب التصريحات تشعل أجواء اللقاء

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

اﻟﻤﺰﻳﺪ