أبرزها ألم الأذن ..كيف يؤثر فيروس كورونا علي سمعك؟

تتميز كورونا بأعراض مثل السعال والبرد والحمى والتهاب الحلق والتعب من بين أمور أخرى. ومع ذلك ، هناك أيضًا العديد من الأعراض غير التنفسية مثل الصداع وفقدان الرائحة والتذوق وآلام الظهر وآلام العضلات. والآن ، يعاني العديد من المرضى من ضعف السمع أو طنين في الأذنين ، وهو ما أطلق عليه الخبراء اسم "Covid ear".
ويهاجم " فيروس كورونا الرئتين. ولكن بصرف النظر عن تأثيره على الجهاز التنفسي ، فإنه يؤثر أيضًا على الأذن والأنف والحنجرة.
يعد فقدان حاسة الشم والتذوق من بين الأعراض الغريبة لـ Covid-19 بالإضافة إلى ذلك ، أبلغ العديد من المرضى أيضًا عن فقدان السمع إلى جانب رنين في الأذن ، يُعرف باسم طنين الأذن.
وفقًا للباحثين ، يحتوي النسيج الداخلي للأذن البشرية على بروتينات عرضة للهجوم من قبل فيروس SARS-CoV-2.
وبالتالي ، قد تظهر على أذننا أيضًا علامات في شكل فقدان التوازن أو طنين الأذن ".
علاوة على ذلك ، أدرج الخبراء بعض الأعراض التي تشير إلى أنك قد تكون مصابًا بأذن كوفيد.
* فقدان السمع
* طنين الأذن
* فقدان التوازن
* ألم في الأذن
فإن هذه الأعراض شائعة "بسبب الالتهاب في جميع أنحاء الجسم والتورط الشائع للأنف والأذن والحنجرة لدى مرضى Covid-19".
إلى متى يمكن أن تستمر؟
يعتمد استمرار الإصابة بأذن كوفيد على شدة الأعراض فيمكن أن تتعافى الأعراض الخفيفة خلال فترة زمنية قصيرة (7-14 يومًا).
أن عدم التوازن الشديد أو فقدان السمع يمكن أن يستغرق وقتًا أطول للتعافي.
علاج اذن كوفيد
* يعالج الحمى بالأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية (خافضات الحرارة).
*حافظ على رطوبتك.
* تناول طعامًا جيدًا واحصل على قسط وافر من الراحة.
* خفف السعال والتهاب الحلق بالعسل أو أدوية السعال المتاحة دون وصفة طبية.
* احصل على مساعدة طبية إذا زادت الأعراض.