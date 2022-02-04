مانهارت MH7 400d صاروخ فاخر بقوة 400 حصان.. صور

تعتبر ألمانيا واحدة من الدول التي لا تزال تعتبر محركات الديزل القوية فيها أفضل المحركات للسيارات التي تسير في رحلات طويلة بانتظام ولا ينبغي أن يكون مفاجئًا إذن أن تواصل صناعة السيارات المحلية إطلاق محركات ديزل جديدة ومحسّنة.

وفي هذا السياق يظهر أحدث ابتكارات مانهارت ما يمكن أن يحققه الديزل الحديث سداسي الأسطوانات بمساعدة بسيطة من عالم خدمات ما بعد البيع، حيث استحوذت مانهارت على سيارة BMW 740d xDrive وقامت بتثبيت إعادة رسم خريطة وحدة التحكم الإلكترونية المطورة داخلياً جنبًا إلى جنب مع مجموعة ترقية الشاحن التوربيني، والنتيجة هي إنتاج 405 حصان (298 كيلوواط) وعزم دوران 582 رطل (790 نيوتن متر) قادم من محرك ديزل سداسي الأسطوانات سعة 3.0 ليتر تحت غطاء سيارة السيدان الفاخرة.

قامت مانهارت المتخصصة في تعديل السيارات بتعديل ناقل الحركة الأوتوماتيكي لمحول عزم الدوران ذي الثماني سرعات للسيارة بحيث يمكنه التعامل مع عزم الدوران المتزايد، يذكر ان مواصفات محرك السياراة الأصلية 740d xDrive لديه 320 حصان (235 كيلو واط) و 501 رطل قدم (680 نيوتن متر) من عزم الدوران بعد ترقية المحرك أعطت مانهارت الديزل 7 Series MH7 400d لقب ليعكس زيادة الإنتاج، واحتفظ اختصاصيو الضبط بنظام العادم الأصلي، وذلك على الرغم من توفر الأنابيب المحدثة عند الطلب وينطبق الشيء نفسه على نظام الفرامل.

لن يكون التعرف على ديزل مانهارت 7 Series من سيارة مخزنة أمراً صعباً، حيث يجلس MH77 400d على الأرض بمقدار 20-30 ملم أقل من السيارة القياسية ويتم ركوبه على عجلات Manhart Venturi بقياس 22 بوصة ملفوفة بإطارات 265/30 R22 و295/25 R22 في الأمام والخلف، حيث تم الانتهاء من الهيكل باللون الأسود اللامع مع خط متباين من الذهب يمتد حول حواف الحافة والمصدات الأمامية والخلفية والأبواب.

احتفظت السيارة من الداخل بشكلها الأصلي تقريباً الاستثناءان الوحيدان هما الشعار الموجود على عجلة القيادة حيث يتم استبدال شعر BMW بشعار مانهارت، ,تعرض المقاييس الموجودة على لوحة العدادات الرقمية حروف Alpina محاطة باللون الأزرق المميز للعلامة التجارية.