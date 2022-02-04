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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ايمي سمير غانم لوالديها: نفسي يرجع ليا يوم واحد واقعد تحت رجليكوا

صدى البلد

عبرت الفنانة ايمي سمير غانم عن مشاعر الحزن والاشتياق لوالديها الراحلين الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “ الحمدلله دايما و ابدا🙏 يارب ارحمهم و اغفر لهم🤲كل يوم بيعدي عليا لوحدي منغيركوا بنهار و احس قد ايه نفسي يرجع ليا يوم واحد واقعد تحت رجليكو 🙏انشاءالله يارب الوقت يجري اكتر ،و كل حد عنده حبيب .. اتوفي و نفسه يشوفوا هيقابلوا في الجنه يارب😢”.

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إيمي سمير غانم ترتدي سلسلة تحمل أسم والديها ..شاهد

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إيمي سمير غانم تنشر صورة مع شقيقتها دنيا وتعلق: بحبك يادودي

يذكر أن قدمت الفنانة دنيا سمير غانم خلال تسليمها جائزة تكريم والدها الفنان الراحل سمير غانم ووالدتها الفنانة الكبيرة الراحلة دلال عبد العزيز، خالص الشكر للشعب السعودي والعربي  والمستشار تركي  آل الشيخ على تكريمهم وتقديرهم لمسيرة والدايها عما قدماه خلال حياتهما للفن العربي.

وأعربت الفنانة إيمي سمير غانم عن سعادتها البالغة بهذا التكريم، قائلة: "سعيدة بالتكريم واستلام جائزة تقدير لمسيرة بابي ومامي الفنية بعد وفاتهما".

ولم تتمالك النجمتان إيمي ودنيا سمير غانم دموعهما بعد عرض فيديو تكريمي عن والديهما الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز خلال حفل توزيع Joy Awards.

دلال عبد العزيز دنيا سمير غانم إيمي سمير غانم الفنانة دنيا سمير غانم سمير غانم ودلال عبد العزيز الفنانة دلال عبد العزيز الفنان سمير غانم

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