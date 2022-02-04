ماكرون يعتزم زيارة روسيا وأوكرانيا الأسبوع المقبل

أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الجمعة، بنية الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، زيارة موسكو في 7 فبراير المقبل والعاصمة كييف 8 فبراير.

وذكرت وكالة "فرانس برس" نقلا عن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعتزم زيارة روسيا في 7 فبراير المقبل وبعدها سينتقل إلى أوكرانيا في 8 فبراير.

وفي وقت سابق، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي، ناقش خلالها رئيسا الدولتين القضايا المتعلقة بالوضع حول أوكرانيا ومفاوضات موسكو مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية، كما اتفق زعماء البلدين على إجراء مزيد من الاتصالات.

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن عن نيته زيارة موسكو، خلال قمة غير رسمية لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في شمال فرنسا.

