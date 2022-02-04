عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بحضور السيسي.. الرئيس الصيني يعلن انطلاق دورة الألعاب الشتوية في بكين| شاهد

الرئيس الصيني يعلن
الرئيس الصيني يعلن انطلاق دورة الألعاب الشتوية في بكين

أعلن الرئيس الصيني الصيني شي جين بينج، رسميا اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات النسخة الـ24 من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التي تستضيفها الصين خلال الفترة من 4 وحتى 20 فبراير 2022.

 

وقال الرئيس الصيني: "أعلن افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين في بكين".

وأقيمت مراسم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، في الملعب الوطني، المعروف بـ"عش الطائر"، الذي استضاف حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "بكين 2008".

ووقف الرئيس الصيني ولوح بيده عندما دخل وفهد بلاده الملعب ضمن استعراضات الرياضيين في حفل افتتاح أولمبياد بكين.

وتوافد عدد من زعماء الدول إلى بكين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، على رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كما يحضر الحفل الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية.

 

وتشارك في هذه الدورة 91 دولة من مختلف قارات العالم، من بينها السعودية التي تسجل حضورها الأول، إلى جانب دولتين عربيتين أخريين وهما لبنان الذي يشارك بلاعبين ولاعبة، والمغرب بلاعب واحد، وبشكل عام يشارك في هذه النسخة 2861 رياضي، يتنافسون على 109 أطقم من الميداليات.

الرئيس الصينى أولمبياد بكين دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الألعاب الشتوية الصين

موضوعات متعلقة

اللقطات الأولى من افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين بحضور الرئيس السيسي

الصين تستعد لافتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.. فيديو

ترشيحاتنا

خلال 24 ساعة.. الأردن يسجل أكثر من 20 الف إصابة بكورونا

خطيب المسجد الحرام: الصلاة على النبي عبادة عظيمة وقربة بدأها سبحانه بنفسه

شاهد... ملعب مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي بكأس العالم للأندية

شهيد لقمة العيش .. أحمد اعترض سارقيه فمزقوا جسده بالطعنات

سفير عمان: الفوز على الكاميرون يضاف للإنجازات المتعددة للمصريين

بحضور السيسي.. الرئيس الصيني يعلن انطلاق دورة الألعاب الشتوية في بكين| شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي أمم إفريقيا .. تحديث بالصور

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة أسعار البنزين 2022

خاص من المغرب| كواليس الساعات الأخيرة لإنقاذ الطفل ريان .. طائرة ملكية مجهزة لنقله

كلوب: سعيد بما فعله محمد صلاح بعد طرد كيروش

جمال الغندور يفتح النار على بكاري جاساما حكم مباراة الكاميرون ومصر

تحذير لوائل جمعة.. "كاف": إيقاف كيروش مباراتين وتغريمه 10 آلاف دولار

تخلى عن طبيعته الهادئة.. "الصحف العالمية" تعلق على انفعال محمد صلاح أمام الكاميرون

تحويل العقد القديم .. تشريع جديد يعيد التوازن بين المالك والمستأجر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفريق أسامه عسكر يعود للقاهرة بعد حضور مؤتمر رؤساء أركان الدول الأفريقية بـ إيطاليا

جلال الشرقاوي أستاذ الجيل البائس.. عاصر الحرب العالمية الثانية وطلب منه شيخ الأزهر المغادرة

زوجة جلال الشرقاوي تدخل في نوبة بكاء.. وياسر جلال أول الحاضرين لمسجد مصطفى محمود

أم كلثوم تعيد الغناء من أجله.. سر ترديد عظمة على عظمة يا ست في حفلات كوكب الشرق

فيديو

فيديو جراف.. قصة ملك التي تفترش رصيف شارع فيصل

الآلاف صدقوا.. هل يمكن توليد الكهرباء فعلا من الرأس الأصلع؟.. فيديو

جمال الغندور يفتح النار على بكاري جاساما.. فيديو

كن مؤدبا ورحيما.. طليقة أحمد الفيشاوي تُلمح لتعرضها للعنف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

اﻟﻤﺰﻳﺪ