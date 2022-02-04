بحضور السيسي.. الرئيس الصيني يعلن انطلاق دورة الألعاب الشتوية في بكين| شاهد

أعلن الرئيس الصيني الصيني شي جين بينج، رسميا اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات النسخة الـ24 من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التي تستضيفها الصين خلال الفترة من 4 وحتى 20 فبراير 2022.

وقال الرئيس الصيني: "أعلن افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين في بكين".

#UPDATE Chinese President Xi Jinping declared the Beijing #WinterOlympics2022 open on Friday as the country tried to turn the page on a build-up overshadowed by human rights concerns, Covid and a US-led diplomatic boycott https://t.co/2ZFjptCAfQ #AFPSports pic.twitter.com/YYrJQ7SKu4 — AFP News Agency (@AFP) February 4, 2022

وأقيمت مراسم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، في الملعب الوطني، المعروف بـ"عش الطائر"، الذي استضاف حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "بكين 2008".

Chinese President #XiJinping is attending the opening ceremony of the #Beijing2022 Olympic Winter Games, held at the National Stadium in #Beijing on Friday night. pic.twitter.com/RwPzRlB7yj — People's Daily app (@PeoplesDailyapp) February 4, 2022

ووقف الرئيس الصيني ولوح بيده عندما دخل وفهد بلاده الملعب ضمن استعراضات الرياضيين في حفل افتتاح أولمبياد بكين.

Chinese President Xi Jinping on Friday night declared the 24th Olympic #WinterGames open at the National Stadium in Beijing. #Beijing2022 pic.twitter.com/KCwUScVbKb — Chinese Consulate General in Sydney (@ChinaConSydney) February 4, 2022

وتوافد عدد من زعماء الدول إلى بكين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، على رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كما يحضر الحفل الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية.

وتشارك في هذه الدورة 91 دولة من مختلف قارات العالم، من بينها السعودية التي تسجل حضورها الأول، إلى جانب دولتين عربيتين أخريين وهما لبنان الذي يشارك بلاعبين ولاعبة، والمغرب بلاعب واحد، وبشكل عام يشارك في هذه النسخة 2861 رياضي، يتنافسون على 109 أطقم من الميداليات.