بحضور السيسي.. الرئيس الصيني يعلن انطلاق دورة الألعاب الشتوية في بكين| شاهد

أعلن الرئيس الصيني الصيني شي جين بينج، رسميا اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات النسخة الـ24 من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التي تستضيفها الصين خلال الفترة من 4 وحتى 20 فبراير 2022.
وقال الرئيس الصيني: "أعلن افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين في بكين".
وأقيمت مراسم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، في الملعب الوطني، المعروف بـ"عش الطائر"، الذي استضاف حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "بكين 2008".
ووقف الرئيس الصيني ولوح بيده عندما دخل وفهد بلاده الملعب ضمن استعراضات الرياضيين في حفل افتتاح أولمبياد بكين.
وتوافد عدد من زعماء الدول إلى بكين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، على رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كما يحضر الحفل الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية.
وتشارك في هذه الدورة 91 دولة من مختلف قارات العالم، من بينها السعودية التي تسجل حضورها الأول، إلى جانب دولتين عربيتين أخريين وهما لبنان الذي يشارك بلاعبين ولاعبة، والمغرب بلاعب واحد، وبشكل عام يشارك في هذه النسخة 2861 رياضي، يتنافسون على 109 أطقم من الميداليات.