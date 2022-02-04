وزير الخارجية يتوجّه إلى أديس أبابا لتمثيل مصر في اجتماعات قمة الاتحاد الإفريقي

يتوجّه سامح شكري وزير الخارجية، مساء اليوم الجمعة، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لتمثيل مصر في اجتماعات الدورة الخامسة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة يوميّ ٥ و٦ فبراير ٢٠٢٢

وتتناول القمة مختلف القضايا والموضوعات المطروحة على الساحة القارية، ومن بينها حالة السلم والأمن في القارة ومواجهة التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا وظاهرة تغير المناخ والتكامل الاقتصادي والاندماج القاري.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه من المقرر أيضاً أن يلتقي وزير الخارجية على هامش مشاركته هناك بعدد من نظرائه الأفارقة، للتباحث حول أوجُه التعاون وسُبُل تعزيز العلاقات الثنائية، بجانب تبادل وجهات النظر حول القضايا محل الاهتمام المشترك.