ألغتها إدارة ترامب.. أمريكا تعيد إعفاءات على برنامج إيران النووي

أعلنت الولايات المتحدة، مساء أمس الجمعة، إعادة إعفاءات على برنامج إيران النووي السلمي ألغتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن مسؤول بارز بالخارجية الأمريكية قوله :تخفيف العقوبات ليس مؤشرا على قرب الوصول لتفاهم مع إيران بخصوص الاتفاق النووي".

كما ذكرت وكالة " أسوشيتد برس" الأمريكية، أن الإعفاءات الجديدة على برنامج إيران النووي تهدف لـ"دفعها للعودة لالتزاماتها النووية"، فيما أكد مسؤول أن تلك الإعفاءات ليست "رضوخا لإيران وتصب بمصلحة أمننا القومي".

يذكر أن إيران التي تقول إن برنامجها النووي لأغراض سلمية بحتة، وسعت نطاق أنشطتها النووية تدريجياً منذ منتصف عام 2019 وسرعت هذا العمل خلال العام الماضي.

فيما بدأت في إنتاج 60٪ من اليورانيوم المخصب، بالقرب من درجة صنع الأسلحة، لأول مرة وعملت على كيفية تحويل اليورانيوم منخفض التخصيب بسرعة إلى مادة عالية التخصيب.

كما عملت أيضًا وبشكل حاسم، على تحسين إتقانها لبناء وتركيب وتشغيل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، التي يمكن أن تنتج اليورانيوم المخصب بشكل أسرع بكثير من الجيل الأول من الآلات المسموح به بموجب اتفاق 2015.