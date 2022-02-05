عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألغتها إدارة ترامب.. أمريكا تعيد إعفاءات على برنامج إيران النووي

أجهزة الطرد المركزي
أجهزة الطرد المركزي الإيرانية من الجيل الجديد

أعلنت الولايات المتحدة، مساء أمس الجمعة، إعادة إعفاءات على برنامج إيران النووي السلمي ألغتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن مسؤول بارز بالخارجية الأمريكية قوله :تخفيف العقوبات ليس مؤشرا على قرب الوصول لتفاهم مع إيران بخصوص الاتفاق النووي".

كما ذكرت وكالة " أسوشيتد برس" الأمريكية، أن الإعفاءات الجديدة على برنامج إيران النووي تهدف لـ"دفعها للعودة لالتزاماتها النووية"، فيما أكد مسؤول أن تلك الإعفاءات ليست "رضوخا لإيران وتصب بمصلحة أمننا القومي".

صحيفة أمريكية: واشنطن تتوقع قدرة إيران على صنع قنبلة نووية خلال عام

إيران: نأمل في حوار مثمر مع السعودية لحل خلافات المنطقة

يذكر أن إيران التي تقول إن برنامجها النووي لأغراض سلمية بحتة، وسعت نطاق أنشطتها النووية تدريجياً منذ منتصف عام 2019 وسرعت هذا العمل خلال العام الماضي.

فيما بدأت في إنتاج 60٪ من اليورانيوم المخصب، بالقرب من درجة صنع الأسلحة، لأول مرة وعملت على كيفية تحويل اليورانيوم منخفض التخصيب بسرعة إلى مادة عالية التخصيب.

كما عملت أيضًا وبشكل حاسم، على تحسين إتقانها لبناء وتركيب وتشغيل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، التي يمكن أن تنتج اليورانيوم المخصب بشكل أسرع بكثير من الجيل الأول من الآلات المسموح به بموجب اتفاق 2015.

أمريكا ترامب ايران دونالد ترامب الخارجية الأمريكية الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي اليورانيوم الاتفاق النووي تخفيف العقوبات الرئيس الأمريكي السابق برنامج إيران النووي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

موضوعات متعلقة

صحيفة أمريكية: واشنطن تتوقع قدرة إيران على صنع قنبلة نووية خلال عام

إيران: نأمل في حوار مثمر مع السعودية لحل خلافات المنطقة

ترشيحاتنا

القومي للبحوث: اللقاح المصري كوفي فاكس الأول من نوعه بالشرق الأوسط.. فيديو

ماجد الكدواني يعلن موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل موضوع عائلي

صلاح وماني في مواجهة استثنائية.. نجما ليفربول يبحثان عن اللقب الأفريقي الأول والتربع على عرش القارة

مانشستر يونايتد يتعادل مع ميدلزبره في كأس الاتحاد الإنجليزي.. والفريقان يتجهان للأشواط الإضافية

فيفيي عبده: كورونا ممشيانا زي الألف.. وتعبت نفسيًا بعد وفاة عدد من الفنانين

عمرو أديب عن تخطي مصر مباراة نصف نهائي إفريقيا: بالنسبالي اتعشِّت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إلغاء الفصل الدراسي الثاني.. جامعة القاهرة تنفي إخلاء مدينة الطلبة

بث مباشر.. لحظة إنقاذ الطفل ريان من البئر

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة أسعار البنزين 2022

قال لي أنتم فريق عظيم.. وزير الرياضة يكشف تفاصيل حديثه مع إيتو عقب مباراة مصر والكاميرون

إعلامي مغربي من موقع حادث الطفل ريان: الصبي لم يخرج بعد و فرق الإنقاذ انسحبت مؤقتا

مرتبات شهر فبراير للعاملين بالدولة في هذا الموعد

إغلاق المدارس.. عاصفة ثلجية عاتية تجتاح الولايات المتحدة.. فيديو

استئناف الحفر اليدوي.. آخر تطورات عملية إنقاذ الطفل ريان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذيرات مكثفة.. ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في إجازة نصف العام؟

30 صورة من عزاء والدة الفنان محمد جمعة

أرقام قياسية تزين سجل الفراعنة.. ما سر زجاجة البركة التي احتفظ بها أبو جبل؟

الفريق أسامه عسكر يعود للقاهرة بعد حضور مؤتمر رؤساء أركان الدول الأفريقية بـ إيطاليا

فيديو

انسحاب الفنانين من مسرحياته.. حكايات ومواقف جلال الشرقاوي مع الفنانين

الابتعاد عن شريك الحياة.. حقيقة مس الجن العاشق للفتاة وأبرز أعراضه

فيديو جراف.. شغل مصريين .. سر زجاجة أبوجبل التي قادت مصر إلى نهائي البطولة

تزوج سرا وكشفته الراقصة شمس.. أسرار في حياة سعد الصغير

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

اﻟﻤﺰﻳﺪ