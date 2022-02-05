قرقاش عن دعم فرنسا العسكري للإمارات: التحديات تظهر معادن الدول

علق أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، على إعلان فرنسا عن عزمها تقديم ‏دعم عسكري لبلاده.‏‎

وكتب قرقاش في تغريدة عبر "تويتر": "التحديات تظهر طبيعة المواقف التي يعول عليها، وفي هذا السياق يبرُز الموقف الفرنسي المتميز في دعمه لدولة الإمارات ليضاف إلى مواقف الأشقاء والأصدقاء".

وتابع: "كعادتها تتعامل الإمارات مع التحدي الإرهابي العابر بحكمة مستندة إلى قدراتها الدفاعية الوطنية الصلبة وإلى التضامن العالمي الواسع".

وكانت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، أعلنت الجمعة، عن عزم بلادها تقديم دعم عسكري "لضمان أمن مجال الإمارات الجوي بعد اعتداءات الحوثيين اليمنية".

وقالت بارلي إن الإمارات "تعرضت لهجمات خطيرة على أراضيها في يناير، ولإظهار تضامننا مع هذا البلد الصديق قررت فرنسا تقديم الدعم العسكري، لاسيما لحماية مجالها الجوي من أي خرق"، وفق فرانس برس.

يذكر أن وزارة الدفاع الإماراتية كانت أفادت مساء الأربعاء، باعتراض 3 مسيرات اخترقت الأجواء الإماراتية، وتدميرها بعيداً عن المناطق السكنية.

كذلك أعلنت في 31 يناير الفائت، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه الدولة، دون وقوع خسائر، حيث سقطت بقاياه خارج المناطق المأهولة بالسكان.

كما أفادت في 24 يناير باعتراض وتدمير صاروخين باليستيين، دون أن ينجم عن الهجوم أية خسائر بشرية، حيث سقطت بقاياهما في مناطق متفرقة.

وقد دفعت تلك الهجمات التي تكررت على مدى الأسابيع الماضية المجتمع الدولي إلى إدانتها بقوة، مع التأكيد على الوقوف إلى جانب الإمارات.

فيما أعلنت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء أنها سترسل طائرات مقاتلة لمساعدة الإمارات في حماية أجوائها وضمان أمنها.

