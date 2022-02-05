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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تزايد الإصابات بكورونا.. هل تلجأ لبنان للإغلاق الشامل؟

إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي

أكدت  مصادر صحيّة لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية إن الوضع الوبائي مأساوي، حيث لا تنفع معه سياسة التسكين التي تمارسها الجهات الرسمية.

وأضافت المصادر قائلة : في الماضي كانت الأعداد تحصى بالمئات، اما في هذه الفترة فالأعداد بالآلاف، والبلد مقبل مع هذا الوضع على بلوغ أرقام مخيفة جداً في عدد الإصابات، حيث لن يطول الوقت حتى تتعالى صرخات المستشفيات وعدم قدرتها على إستيعاب الأعداد الهائلة من الحالات المصابة.

وختم تصريحاته قائلا : وهو الأمر الذي يضع الحكومة أمام واجب إعلان حالة طوارىء صحيّة مقرونة بخطوات وإجراءات بالغة الشدة لِتدارك الأسوأ.  

ويشار الي ان  أعداد الإصابات بوباء كورونا داخل لبنان صارت بالآلاف وأكبر بكثير من أرقام الإصابات التي يتم الإعلان عنها بحسب متخصصين داخل البلاد .

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