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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خطة لتطوير المناطق غير الآمنة بمدن شمال سيناء

توصيل كابلات الكهرباء
توصيل كابلات الكهرباء لتدعيم الإنارة بالقرى

أكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن هناك خطة لتطوير المناطق غير الآمنة، حيث تم عمل حصر شامل لهذه المناطق والتي بلغت 22 منطقة موزعة علي مراكز المحافظة، تم تقسيمها إلى 3 مراحل، من بينها 10 مناطق فى العريش، و6 مناطق فى الشيخ زويد، و4 مناطق فى بئر العبد، ومنطقتان فى مركز نخل.

وقد كلف محافظ شمال سيناء، لجنة من مجلس مدينة العريش  ومديرية الطرق، للمرور على مختلف المناطق لتحديد مطالب كل منطقة على الطبيعة، إلى جانب تكليف منطقة التعمير كجهة منفذة، وعمل بروتوكول معها للتنسيق مع باقى الجهات المعنية ومسئولية التنفيذ نظرا لتوافر الكوادر المؤهلة بها مع سرعة التنفيذ والبدء الفورى في تطوير المناطق العشوائية.

5 مناطق عشوائية 

من جانبه، قال اللواء ماجد محمد أحمد، رئيس مدينة العريش، إن المناطق المحددة بالعريش 5 مناطق، حيث يتكلف تطويرها 225 مليون جنيه وهي: كرم أبو نجيلة، وعاطف السادات، والصفا، وغرب العريش، وشمال العريش، وتتضمن مشروعات الطرق المحددة في الخطة رفع كفاءة 56.5 كيلو متر من الطرق، وانشاء 11 كيلو مترا جديدة ورصفها، كما سيتم  تحويل الكابلات الكهربائية الهوائية إلى أرضية في المناطق الخمسة، بتكلفة 225 مليون جنيه من صندوق تطوير المناطق العشوائية.

وأكد اللواء ماجد محمد، أنه سيتم البدء بمشروعات الطرق والكهرباء وفقا للاعتمادات المتاحة لحين ورود باقى الاعتمادات للمشروعات الأخرى كالمياه والغاز، مع متابعة مجلس مدينة العريش لجميع المشروعات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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خطه تطوير المناطق العشوائية سيناء

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