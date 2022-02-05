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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لوقف الأعمال العدائية في إثيوبيا

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم السبت، ضرورة وقف الأعمال العدائية التي تشهدها إثيوبيا.

وقال جوتيريش، في كلمة له خلال انطلاق أعمال القمة الأفريقية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا: "نؤكد ضرورة وقف الأعمال العدائية في إثيوبيا ووصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها".

وأكد جوتيريش التزام الأمم المتحدة بالعمل مع الاتحاد الأفريقي لتحقيق التنمية المستدامة في القارة.

وأضاف جوتيريش: "أفريقيا بحاجة إلى الاستثمار لكي تنهض من الكبوات التي تشهدها".

واعتبر جوتيريش أن "التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي اليوم أقوى من أي وقت مضى".

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من جانبه، قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إن “ظاهرة الانقلابات العسكرية المتكررة بالقارة أصبحت مقلقة جدا”.

واعتبر فكي أن تزايد الإرهاب وتوسعه بالقارة، بجانب تداعيات جائحة كورونا، يشكل تحديا أمام القارة بأكملها.

وتوجه وزير الخارجية، سامح شكري، أمس، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لتمثيل مصر في اجتماعات الدورة الخامسة والثلاثين لقمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة يوميّ 5 و6 فبراير الجاري، حيث تتناول القمة مختلف القضايا والموضوعات المطروحة على الساحة القارية، ومن بينها حالة السلم والأمن في القارة ومواجهة التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا وظاهرة تغير المناخ والتكامل الاقتصادي والاندماج القاري.

الاتحاد الافريقي الأمم المتحدة اثيوبيا الأعمال العدائية القمة الأفريقية أديس أبابا

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