محمد ممدوح ينعى جلال الشرقاوي وعايدة عبد العزيز

نعى الفنان محمد ممدوح، الراحل جلال الشرقاوي والفنانة عايدة عبد العزيز، وذلك عبر صورة لهما نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلق محمد ممدوح قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته".

ورحل جلال الشرقاوى عن عالمنا فى الساعات الأولى من صباح أمس، الجمعة، عن عمر ناهز 87 عاماً، إثر إصابته بفيروس كورونا، حيث أصيب يوم 24 يناير الماضى، وتم نقله إلى المستشفى وأجرى مسحتين، وجاءت نتيجتهما إيجابية، ثم تدهورت حالته حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

ويعد الفنان جلال الشرقاوى واحدًا من كبار القامات الفنية فى مصر والوطن العربى، فهو صاحب مدرسة خاصة فى المسرح سواء بالتمثيل أو الإخراج، وقدم خلال مشواره الفنى الذى بدأه منذ ستينيات القرن الماضى العديد من الأعمال الفنية التى جمعته بكبار الفنانين، كما كان له دور كبير فى اكتشاف عدد من النجوم.