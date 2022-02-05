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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مش شرط حشرات.. يارا زغلول تعدد أسباب حكة الرأس | فيديو

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قالت الدكتورة يارا زغلول، أخصائية الجلدية، إن أسباب هرش الطفل لشعره لا تكون نتاج إصابته بحشرات الشعر، فقط، بل هي أحيانا تكون سببا لالتهابات في فروة الرأس الناتجة عن استخدام منتجات تسبب الحساسية.

وأضافت الدكتورة يارا زغلول، خلال لقائها لـ برنامج " سفرة وطبلية " ، والمذاع على فضائية  "صدى البلد " ، أن القشرة أحد أسباب الحكة في فروة الرأس  ، إلى جانب فطريات فروة الرأس ، وهي تكون معدية . 

قالت يارا زغلول، أخصائية التجميل ، هيرا كاريزما هو أول براند طبي علاجي في مصر والعالم العربي مخصص لعلاج مشاكل الشعر لدى الأطفال.

يارا زغلول حشرات الشعر أخصائية الجلدية برنامج سفرة وطبلية هيرا كاريزما توك شو

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