ابتهالات واختراعات وعروض فنية.. أبرز مشاركات وافدي الأزهر بمعرض الكتاب

شارك مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بركن خاص في جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، عرض فيه اختراعات علمية ومشغولات يدوية مميزة ولوحات فنية للطلاب الوافدين، جذبت زوار جناح الأزهر.

كما شارك طلاب مركز التطوير بفعاليات متنوعة شملت تلاوة القرآن وابتهالات دينية وخطابة وشعر، بالإضافة لورش لتعليم المشغولات اليدوية والخط العربي.

كما قدموا عرضًا بعنوان "أنا أزهري المنهج ما حييت"، تناولوا فيه الأثر الذي يترتب على دراستهم بالأزهر، وأن مناهج الأزهر قدمت لهم منهجًا حياتيًا عظيمًا، فهو منهج وسطي مستنير يدعوهم إلى التحلي بمكارم الأخلاق وضرورة التعايش السلمي وقبول الآخر.

ويشارك الأزهر الشريف بجناح خاص بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته (53) للعام السادس على التوالي، ويقع جناح الأزهر بقاعة التراث رقم (4)، ويستقبل زواره طول فترة المعرض من 27 يناير حتى 7 فبراير لعام 2022م، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

أنشطة الطلاب الوافدين

أنشطة الطلاب الوافدين

أنشطة الطلاب الوافدين

أنشطة الطلاب الوافدين