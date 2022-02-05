عاجل.. إصابة الرئيس التركي أردوغان وزوجته بمتحور "أوميكرون"

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إصابته وقرينته، أمينة أردوغان، بمتحور أوميكرون، من فيروس كورونا، بعد ظهور نتائج اختبار طبي أجرياه، مشيرًا إلى أن أعراض مرضهما خفيفة.

وكتب أردوغان، في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: "بعد شعورنا بأعراض خفيفة، أجريت وقرينتي اختبار كوفيد-19 وظهرت نتائجه إيجابية. علمنا أننا مصابين بمتحور أوميكرون، ولحسن الحظ نشعر بأعراض خفيفة".

وأضاف أردوغان: "نمارس مهامنا وسنواصل العمل من المنزل. نسألكم الدعاء".

وكانت تركيا سجلت أمس الجمعة حصيلة قياسية غير مسبوقة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، بلغت 111 ألفًا و157 إصابة جديدة، فيما سجلت 248 حالة وفاة جديدة.

وألغت تركيا في 21 يونيو الماضي كافة الإجراءات الاحترازية التي فرضتها للحد من انتشار وباء كورونا المستجد بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وأكد الرئيس التركي، في وقت سابق، أن بلاده لا تنوي فرض إجراءات احترازية للحد من وباء كورونا لكي لا تتعطل عملية الإنتاج في البلاد.

