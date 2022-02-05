تحذير لـ مرضى الحساسية.. أمجد الحداد: استخدام الدفاية يتسبب فى خلل مناعي مفاجئ

قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية و المناعة، إن تشغيل الدفايات فى البيت يتسبب فى زيادة نسبة الجفاف فى الجو، و تقلل نسبة الرطوبة، وهذا الأمر خطير لـ مرضى الحساسية، وتصل لـ نزيف فى الأنف.

أضاف استشاري الحساسية و المناعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه فى حالة الجلوس أمام الدفايات يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بـ الأمراض، ولذلك نحذر المواطنين من هذا القاتل الصامت.

تابع :" نجد حالات كثيرة تموت وهى جالسة أمام الدفاية، ولا يشعر المتوفى بأى شئ، و الدفاية تكون تعمل بشكل طبيعي، موضحًا أن هذا الحالة هى الموت الصامت، والذى يكون بسبب انتشار ثانى أكسيد الكربون وحرق الاكسجين".

لفت إلى أن الشخص عندما يقل نسبة الأكسجين يشعر بحالة نفسية وينام بشكل تلقائي، وبعدها يتوفى دون الشعور بـ مشكلات فى الصدر أو أى عضو بالجسم.

أشار إلى أنه يطالب المواطنين بتقليل تشغيل الدفايات فى المنازل، أو يجب منعها تمامًا لتجنب الكوارث، لآن استخدام الدفاية يتسبب فى خلل مناعي مفاجئ.

أكد أن الخلل المناعي يكون بسبب جلوس الشخص أمام الدفاية، ويرغب فى دخول الحمام، أو أى شئ يبعده عن الدفاية، يجعل جسمه يصاب بـ أمراض، لأنه تحول من جو ساخن لـ جو بارد، وهذا أمر كارثي.



