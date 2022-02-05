البلتاجي: نجومية محمد صلاح نجحت في مواجهة بكاري جاساما خلال مباراة الكاميرون

قال رضا البلتاجي رئيس لجنة الحكام السابق، إن حكم مباراة مصر والكاميرون بكاري جاساما لم يكن موفقا في الأداء التحكيمي، موضحا: «كان بيتلكك لمنتخب مصر في مباراة الكاميرون».



وأضاف «رضا البلتاجي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن بكاري جاساما ماكنش قادر يطلع إنذار لـ محمد صلاح أثناء حديثه معه، ونجومية محمد صلاح نجحت في مواجهة الحكم بكاري جاساما في مباراة نصف نهائي أمم إفريقيا.



على لاعبي المنتخب ألا يتحدثوا مع حكم المباراة

وتابع رئيس لجنة الحكام السابق، نتمنى أن نحصد لقب بطولة الأمم الإفريقية وعلى لاعبي المنتخب ألا يتحدثوا مع حكم المباراة، مضيفا:«إنذار عمر كمال في مباراة الكاميرون غير مستحق وكان يجب أن يكون كيروش أكثر ذكاء في التعامل مع الحكم ولو كنت مكان الحكم في المباراة كنت طلعت إنذار لـ كيروش».