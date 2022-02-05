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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: كيروش تعامل بذكاء مع بكاري جاساما.. والبعض اتهمني بالجنون عندما راهنت على منتخب مصر

كيروش
كيروش

 

أشاد الإعلامي أحمد حسام ميدو بكارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الوطني مشددا على أنه مدرب مخلص ويعمل بضمير.
قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "البعض اتهمني بالجنون عندما راهنت على تتويج منتخب مصر بلقب كأس الأمم ولكني متفائل منذ البداية، نظرا لما يمتلكه منتخب مصر من عناصر مميزة ولاعبين مميزين".
أضاف: "كيروش تعامل مع بكاري جاساما بشكل ذكي، وجعل الخلاف يتحول بينه وبين بكاري جاساما ليرفع الضغط عن لاعبي منتخب مصر في الملعب، كيروش كان ذكيا في إدارته للمباراة وتعامله مع بكاري جاساما، وكذلك طريقة تعامله مع المباريات في البطولة" 
وختم حديثه قائلا: "كيروش يعمل بضمير مع منتخب مصر، وأعلم أنه يُحضر قبل المباراة بـ8 ساعات ويدرس المنافس، يعمل بإخلاص، والانتقادات التي واجهها المدرب في بداية البطولة، طبيعية فالاختيارات جعلت الجماهير تقلق ولكن كيروش مدرب مخلص ويجهز للمباريات بشكل رائع".
 

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