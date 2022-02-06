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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان عزبة نايف عماد بكفر صقر يشكون من غرق القرية بسبب تسرب المياه من الخط الرئيسي

صدى البلد

أرسل القارئ أحمد سالم إبراهيم شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من تسرب المياه  من خط مياه الشرب.

وقال إبراهيم في شكواه نعاني نحن سكان عزبه نايف عماد بكفر صقر بمحافظة الشرقية من تسريب المياه  من خط مياه الشرب الرئيسي بالقرية مما تسبب في غرق القرية بأكملها.

طالب المسؤلين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة للتواصل مع مقدم الشكوى 01000206170.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواه.

شكاوى الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين بعة شكاوي المواطنين اغرب شكاوى

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