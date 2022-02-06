عمان.. تسجيل 6146 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة فى سلطنة عمان عن تسجيل 6146 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14حالة وفاة وتعافي 6640 حالة خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وتوزعت الإصابات على مدار الثلاث أيام الخميس: 2524 إصابة، والجمعة: 2538 أصابة، والسبت: 2084 إصابة.

وذكرت الوزارة أن عدد الحالات المنومة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 87 حالات فيما بلغ عدد الحالات المنومة في المؤسسات الصحية 373 ووصل العدد في العناية المركزة إلى 60 مريض.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الحالات المسجلة بفيروس كورونا "كوفيد19" في السلطنة بلغ 346041 إصابة ، و بلغ إجمالي الوفيات 4172 وفاة .

كانت هيئة الدفاع المدني والإسعاف فى عمان أطلقت خدمة الإسعاف المنزلي في عدد من محافظات سلطنة عُمان بهدف تقديم العناية الطبية الطارئة للحالات المنزلية الحرجة ونقلها إلى المؤسسات الصحية الأقرب.

على جانب أخر قالت الأرصاد الجوية العمانية إن حالة الطقس اليوم ستكون صحو بوجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان مع وجود السحب المنخفضة على محافظتي البريمي والظاهرة، واحتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب المتقطع في آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظة البريمي وسواحل بحر العرب، ووجود فرص لتصاعد الغبار والأتربة في المناطق الصحراوية والمكشوفة.

وتهب على معظم المحافظات رياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة وتهب على سواحل بحر العرب رياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

كانت قد ارتفعت قيمة التداول في بورصة مسقط بعمان الشهر الماضي إلى 78.4 مليون ريال عماني مقابل 71.9 مليون ريال عماني في ديسمبر 2021، كما زاد عدد الصفقات المنفذة بنسبة 41.7 بالمائة لتصعد إلى 11848 صفقة مقابل 8358 صفقة في ديسمبر الماضي.

تراجع المؤشر الرئيسي 13 نقطة وأغلق على 4116 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الصناعة أعلى تراجع بعد أن فقد 278 نقطة وأغلق على 5798 نقطة مسجلًا هبوطًا بنحو 4.6 بالمائة، وتراجع مؤشر السوق الشرعي بنسبة 5.6 بالمائة وأغلق على 501 نقطة متراجعًا حوالي 30 نقطة، وفقد مؤشر القطاع المالي 24 نقطة، ومؤشر قطاع الخدمات 18 نقطة، وفق صحيفة الرؤية.

