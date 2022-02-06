استاذ جراحة : وارد الإصابة بسرطان الثدي من عمر 10 سنوات

قال الدكتور يحيي صفوت، استاذ جراحة الثدي بمستشفى قصر العيني، ورئيس لجنة التدريب بالمبادرة الرئاسية "دعم صحة المرأة"، إنه من الوارد أن تحدث الإصابة بسرطان الثدي من عمر 10 سنوات.



وأوضح "صفوت" ، أن تشخيص سرطان الثدي يعتمد على إجراء أشعة الثدي الشعاعية (الماموجرام)، مضيفًا: "لو أجريت هذه الأشعة في سن صغير لن تُظهر شيئا.



وأضاف أن تشخيص سرطان الثدي يعتمد على إجراء أشعة الثدي الشعاعية (الماموجرام)، مضيفًا: "لو أجريت هذه الأشعة في سن صغير لن تُظهر شيئا".



وأشار إلى أن وزارة الصحة تقوم بتدريب التمريض والرائدات الريفية للكشف على سرطان الثدي للحد من انتشار المرض وزيادة التوعية والتثقيف الصحي للسيدات.

ودعت وزارة الصحة والسكان، لحضور فعاليات اليوم العالمي للسرطان تحت رعاية أ.د خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، لمناقشة منظومة علاج الأورام في مصر وبرامج الكشف المبكر والتوعية والوقاية.



وذلك اليوم بمقر أكاديمية الأميرة الفاطمة للتعليم الطبي المهني، الكائنة في (١ شارع ممدوح سالم بجوار بوابة ٢ أرض المعارض، العباسية).