ذهبية وفضية.. البحرين تحصد ميداليتين في كأس العرب للتايكوندو

فازت البحرين بميداليتين "ذهبية وفضية"، في بطولة كأس العرب للتايكوندو للأندية، التي أقيمت في مدينة الفجيرة بالإمارات.

وتمكن عبد الله طه الحدي من الحصول على الميدالية الذهبية في وزن فوق 61 كيلوجراما، فيما حصدت نوف حسن محمد على الميدالية الفضية في فئة الناشئين لوزن 51 كيلوجراما.

وأعرب عبد الله طه الحدي - في تصريح له اليوم الأحد - عن سعادته الكبيرة بحصوله على الميدالية الذهبية للبحرين في المحفل العربي، مشيرا إلى أن المنافسات قوية وشهدت إثارة ومستويات بارزة.

وقال عبد الله طه الحدي: "حصولي على الميدالية الذهبية ثمرة دعم الاتحاد والنادي لي، حظينا باهتمام كبير ومتابعة مستمرة وتشجيع دائم، وهذا سر الانتصار".

وأضاف: "شاركنا في البطولة كأسرة واحدة، والجميع يشجع ويؤازر الآخر في المواجهات، وهذا الإنجاز سوف يكون حافزا للمزيد من الإنجازات، وأتطلع دائما أن أكون خير سفير للبحرين في المشاركات الخارجية".