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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مصر تصدر بـ 80 مليون دولار فواكه إلى الصين في 10 أشهر

الصادرات المصرية
الصادرات المصرية للصين

كشفت البيانات الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تصدير جمهورية مصر العربية فواكه إلى الصين بقيمة 80.9 مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021.

ووفقا للبيانات الإحصائية، ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للصين مسجلة 1.3 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل  583.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 118.7%.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من الصين، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 10.7 مليار دولار خلال  الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل  9.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من  عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 12.1%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والصين لتصل إلى 12 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 10.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من  عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها  18.2%.

واظهر تقرير الإحصاء أن قيمة الاستثمارات الصينية في مصر بلغت 485.2 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل  200.3 مليون دولار خلال نفس العام المالي  2019 /2020 بنسبة ارتفاع قدرها 142.2%.

 تحويلات المصريين بالخارج

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالصين 12.8 مليون دولار خلال العام المالي  2019 / 2020 مقابل 13.6 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض  قدرها 6.1 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الصينيين العاملين في مصر 10.5 مليون دولار خلال العام المالي  2019 / 2020 مقابل 7.4 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 42.2 %.

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