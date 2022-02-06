حماس ترحب بقرار الاتحاد الأفريقي تجميد منح إسرائيل صفة مراقب

رحبت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الأحد، بقرار الاتحاد الإفريقي رفض منح صفة مراقب لإسرائيل داخل المنظمة القارية.

وقال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، في بيان إن "حماس تشيد بقرار قمة الاتحاد الإفريقي تعليق منح الكيان الصهيوني صفة مراقب داخل المنظمة".

وأكدت حماس أن هذا الأمر يعد انتصارا لقيم الاتحاد الأفريقي ومبادئه القائمة على رفض الاحتلال والتمييز العنصري، وتأييد حق الشعب الفلسطيني في انتزاعه لحقوقه وتقرير مصيره.

وثمن المتحدث باسم حماس "مواقف وأدوار كل الدول الإفريقية التي تحركت ضد تمرير قرار منح إسرائيل صفة مراقب".

واعتبرت حماس أن عدم منح إسرائيل صفقة مراقب "يؤكد انسجام الدول الإفريقية مع مبادئ هذه المنظمة العريقة، واستمرارها في دعم حقوق شعبنا المشروعة".

وفي وقت سابق، قررت قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في أديس أبابا، تعليق قرار منح صفة عضو مراقب إلى إسرائيل، والذي أصدره مفوض الاتحاد موسى فكي، وسط رفض من عدة دول في مقدمتها الجزائر وجنوب غفريقيا، ودعم من بلدان أخرى.

وينص القرار الذي تم تبنيه بالإجماع من قبل قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي, على تعليق القرار الذي اتخذه رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي في 22 يوليو الماضي، بمنح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي.