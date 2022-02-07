"الإحصاء الكويتية ": العمالة المصرية تحتل المرتبة الأولى في سوق العمل بنسبة 24%

أظهرت إحصائية سوق العمل الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية، أن العمالة المصرية احتلت المرتبة الأولى في سوق العمل بالكويت، وبإجمالي يصل إلى 456.6 ألف عامل وعاملة، بنسبة 24% من إجمالي العاملين في الدولة البالغ عددهم 1.9 مليون نسمة بجميع القطاعات، ما عدا القطاع العائلي.

وذكرت صحيفة السياسة الكويتية الصادرة اليوم / الاثنين/ أنه استنادا إلى إحصائية سوق العمل الحديثة، حتى سبتمبر 2021، حلت العمالة الهندية ثانية بإجمالي 451.3 ألف، بنسبة 23.7%، تلتها العمالة الكويتية بـ 424.1 ألف بنسبة 22.3%.

وكشفت الإحصائية عن أن متوسط الأجر الشهري للكويتيين في سوق العمل بالقطاعين العام والخاص بلغ 1490 دينارا شهريا، بينما بلغ أجر غير الكويتيين 331 دينارا.

