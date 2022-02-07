الكويت: العمالة المصرية فى المرتبة الأولى بسوق العمل

أظهرت إحصائية سوق العمل الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية، أن العمالة المصرية احتلت المرتبة الأولى فى سوق العمل بالكويت.

وجاء ذلك بإجمالى يصل إلى 456.6 ألف عامل وعاملة، بنسبة 24% من إجمالى العاملين فى الدولة البالغ عددهم 1.9 مليون نسمة بجميع القطاعات، ما عدا القطاع العائلى.

وذكرت صحيفة السياسة الكويتية الصادرة اليوم الإثنين، أنه استنادًا إلى إحصائية سوق العمل الحديثة، حتى سبتمبر 2021، حلت العمالة الهندية ثانية بإجمالى 451.3 ألف، بنسبة 23.7%، تلتها العمالة الكويتية بـ 424.1 ألف بنسبة 22.3%.

وكشفت الإحصائية عن أن متوسط الأجر الشهرى للكويتيين فى سوق العمل بالقطاعين العام والخاص بلغ 1490 دينارا شهريا، بينما بلغ أجر غير الكويتيين 331 دينارا.