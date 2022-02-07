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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان : ضرورة الانتهاء من الأعمال بالمشروعات المنفذة بالمدن الجديدة بأسرع وقت

مسئولو الإسكان
مسئولو " الإسكان " يتابعون سير العمل

قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة حدائق العاصمة.

ورافقه المهندس عادل عبدالعزيز، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة المتابعة الدورية والانتهاء من الأعمال بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمدن الجديدة. 

واستهل مسئولو الإسكان جولتهم بمتابعة سير العمل بمواقع عمارات المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بإجمالي  1124 عمارة تضم 29496 وحدة سكنية، كما تفقدوا المشروعات الخدمية بالمرحلة الأولى للمدينة، وأعمال تنسيق الموقع  وأعمال الطرق، كما تفقدوا نماذج عددٍ من الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى الخاصة بالحاجزين بالإعلان العاشر.

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مسئولو "جهاز القاهرة الجديدة" يتفقدون سير العمل بوحدات المبادرة الرئاسية

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من جانبه طالب المهندس كمال بهجات،  مسئولي الشركات المنفذة لمشروعات الخدمات بتقديم برنامج زمني مكثف للانتهاء من الأعمال، حتى يتسنى مواصلة خطة تسليم المواطنين الحاجزين لوحداتهم المخصصة لهم كاملة المرافق والخدمات في أسرع وقت.

وفي ذات السياق، أضاف المهندس عادل عبدالعزيز، أنه تم التنبيه على الشركات المنفذة بضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والاهتمام بجودة التشطيبات، والوقوف على كافة العقبات والتحديات لحلها ودفع الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.

المجتمعات العمرانية تطوير المدن حدائق العاصمة جولة تفقدية سير العمل

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