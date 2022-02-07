كأس العالم للأندية.. محاضرة بالفيديو لموسيماني مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة بالميراس

يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع لاعبي الفريق عصر اليوم قبل خوض المران الختامي استعدادًا لمباراة بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويشرح المدير الفني للأهلي خلال المحاضرة كافة الأمور الفنية والخططية التي يسعى لتنفيذها في مباراة بالميراس، ويستعرض نقاط القوة والضعف في الفريق البرازيلي.

ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي في السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب الكريكيت في أبو ظبي، في ختام استعداداته لمواجهة فريق بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، في المباراة المقرر إقامتها الساعة السادسة والنصف مساء غد الثلاثاء في الدور نصف النهائي لمونديال الأندية.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد الفوز على فريق إف سي مونتيري المكسيكي بطل «كونكاكاف» بهدف نظيف سجله محمد هاني، في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي على استاد آل نهيان في أبو ظبي.